Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión

José Luis Álvarez Almeida

José Luis Álvarez Almeida

La bandera, la Santina y el orgullo de ser asturianos

El 8 de septiembre celebramos el Día de Asturias, la jornada que nos une a todos. Es un día en el que el orgullo por nuestra tierra se multiplica y sentimos más cerca que nunca el cariño de quienes están fuera y nos recuerdan que ser asturiano se lleva siempre en el corazón.

El Día de Asturias es un tiempo para dejar a un lado las diferencias políticas, religiosas, personales o de cualquier otra índole, y abrazar lo que nos une: el sentimiento de pertenencia a esta tierra.

Asturias entera brilla con luz propia, y en nuestros bares, restaurantes, cafeterías o chigres, nos reunimos alrededor de una mesa para celebrar con la familia, con los amigos y, también, con quienes nos visitan y se alojan en nuestros hoteles, casas rurales o campings.

Porque el Día de Asturias es también el día de los turistas que se funden con nuestra forma de vivir y sentir como asturianos.

En el sector turístico, y especialmente en la hostelería y el alojamiento, conocemos bien el valor de las experiencias que priorizan lo que une, por encima de lo que separa. Cada día, en nuestros hoteles se alojan, y a nuestras mesas se sientan, personas con orígenes, culturas, opiniones y creencias diferentes.

La bandera, la Santina y el orgullo de ser asturianos

La bandera, la Santina y el orgullo de ser asturianos

A pesar de esa diversidad, nada de esa diferencia es relevante. Comparten el mismo espacio y tiempo en armonía, disfrutando de algo tan universal como el placer de una estancia, una buena comida y una mejor compañía. Para mí, ese espíritu es la verdadera esencia del Día de Asturias: un tiempo para celebrar juntos, aparcando las diferencias.

El 8 de septiembre, nuestros hoteles, nuestras mesas y nuestra sidra tienen un color especial. Y junto a ellas, se alzan los símbolos que nos representan más allá de cualquier frontera o creencia: la bandera de Asturias y la Santina de Covadonga, inseparables en el corazón de nuestros paisanos.

La Santina, más allá de lo religioso, es memoria y emoción compartida. Cada 8 de septiembre, su figura adquiere mucha relevancia para todos los asturianos. Y es que, para los asturianos, la Santina es una referencia constante a la que volvemos en los momentos de necesidad, un sentimiento profundo y arraigado que trasciende cualquier creencia religiosa.

Covadonga, además, es nuestro gran icono turístico, el lugar que marca la fuerza de nuestro turismo y refleja el pulso de nuestra tierra.

Por eso, como empresarios del sector turístico y como asturianos, sentimos que la Santina y la bandera azul con la Cruz de la Victoria son parte de nosotros mismos. Porque, aunque en cada pueblo veneremos a un santo o una virgen, la patrona de todos los asturianos es la Santina de Covadonga. Y nuestra bandera, la de todos, es la de Asturias.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Este es el instituto más caro de la historia de Asturias que abre sus puertas en Oviedo: dispone de un atelier, un foro y una cueva
  2. La divertida vuelta a clase de los profesores de un colegio de Gijón: ¡en furgoneta y al ritmo del Equipo A!
  3. Ya hay fecha para el Real Oviedo-Barça: este es el horario del partidazo del Tartiere
  4. El estreno de la segunda edición de La Favorita, en Luarca, se convierte en un sentido homenaje a su creador, Xuan Bello
  5. La familia De La Cera, fundadora de la compañía de limpieza Lacera, premiada por la empresa familiar de Asturias
  6. El vuelco de un camión que transportaba áridos corta durante más de cinco horas la autovía de los túneles de Riaño en dirección a Siero
  7. El mensaje de Sanz Montes a los 52 curas que cambian de parroquia en Asturias: 'Los sacerdotes no son turistas, buscan el querer de Dios
  8. Inauguración del IES Margarita Salas de La Corredoria

María Jesús del Barco, jueza: "Si desde el Ejecutivo llamas a controlar los otros dos poderes, la democracia peligra"

María Jesús del Barco, jueza: "Si desde el Ejecutivo llamas a controlar los otros dos poderes, la democracia peligra"

El observatorio estelar de Cotobello, en la rampa de despegue

El observatorio estelar de Cotobello, en la rampa de despegue

Versalles se da un festín de tortillas (y dulces propuestas culinarias)

Versalles se da un festín de tortillas (y dulces propuestas culinarias)

Raúl Vázquez, director de escena que debuta en el ciclo lírico del Campoamor: "‘Hänsel und Gretel’ es una ópera de la que es muy fácil enamorarse"

Raúl Vázquez, director de escena que debuta en el ciclo lírico del Campoamor: "‘Hänsel und Gretel’ es una ópera de la que es muy fácil enamorarse"

Los vecinos del barrio de El Pilar, en Lada, viven sobre una ciénaga

Los vecinos del barrio de El Pilar, en Lada, viven sobre una ciénaga

El aniversario de dos curas en Cabrales congrega a más de 300 personas en una misa que ni Santiago Abascal se perdió

El aniversario de dos curas en Cabrales congrega a más de 300 personas en una misa que ni Santiago Abascal se perdió

Una de las iglesias más fotografiadas de Gijón encara una gran obra para arreglar la torre

Una de las iglesias más fotografiadas de Gijón encara una gran obra para arreglar la torre

Juan Luis González, coronel: "Oponerse ahora al desarrollo de la defensa es irresponsable"

Juan Luis González, coronel: "Oponerse ahora al desarrollo de la defensa es irresponsable"
Tracking Pixel Contents