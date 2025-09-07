El 8 de septiembre celebramos el Día de Asturias, la jornada que nos une a todos. Es un día en el que el orgullo por nuestra tierra se multiplica y sentimos más cerca que nunca el cariño de quienes están fuera y nos recuerdan que ser asturiano se lleva siempre en el corazón.

El Día de Asturias es un tiempo para dejar a un lado las diferencias políticas, religiosas, personales o de cualquier otra índole, y abrazar lo que nos une: el sentimiento de pertenencia a esta tierra.

Asturias entera brilla con luz propia, y en nuestros bares, restaurantes, cafeterías o chigres, nos reunimos alrededor de una mesa para celebrar con la familia, con los amigos y, también, con quienes nos visitan y se alojan en nuestros hoteles, casas rurales o campings.

Porque el Día de Asturias es también el día de los turistas que se funden con nuestra forma de vivir y sentir como asturianos.

En el sector turístico, y especialmente en la hostelería y el alojamiento, conocemos bien el valor de las experiencias que priorizan lo que une, por encima de lo que separa. Cada día, en nuestros hoteles se alojan, y a nuestras mesas se sientan, personas con orígenes, culturas, opiniones y creencias diferentes.

La bandera, la Santina y el orgullo de ser asturianos

A pesar de esa diversidad, nada de esa diferencia es relevante. Comparten el mismo espacio y tiempo en armonía, disfrutando de algo tan universal como el placer de una estancia, una buena comida y una mejor compañía. Para mí, ese espíritu es la verdadera esencia del Día de Asturias: un tiempo para celebrar juntos, aparcando las diferencias.

El 8 de septiembre, nuestros hoteles, nuestras mesas y nuestra sidra tienen un color especial. Y junto a ellas, se alzan los símbolos que nos representan más allá de cualquier frontera o creencia: la bandera de Asturias y la Santina de Covadonga, inseparables en el corazón de nuestros paisanos.

La Santina, más allá de lo religioso, es memoria y emoción compartida. Cada 8 de septiembre, su figura adquiere mucha relevancia para todos los asturianos. Y es que, para los asturianos, la Santina es una referencia constante a la que volvemos en los momentos de necesidad, un sentimiento profundo y arraigado que trasciende cualquier creencia religiosa.

Covadonga, además, es nuestro gran icono turístico, el lugar que marca la fuerza de nuestro turismo y refleja el pulso de nuestra tierra.

Por eso, como empresarios del sector turístico y como asturianos, sentimos que la Santina y la bandera azul con la Cruz de la Victoria son parte de nosotros mismos. Porque, aunque en cada pueblo veneremos a un santo o una virgen, la patrona de todos los asturianos es la Santina de Covadonga. Y nuestra bandera, la de todos, es la de Asturias.