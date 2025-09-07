La debatida batalla de Covadonga

Cuenta la tradición que en la emblemática batalla ―acontecida en el año 718 o 722―, las tropas de Don Pelayo vencieron por primera vez a las de al-Ándalus, lo que se ha considerado como un elemento crucial en la inflexión de la lucha contra la dominación musulmana que marcó el punto de partida de la Reconquista. Desde entonces Covadonga goza de gran trascendencia como "mito fundacional", amén de ser un lugar de peregrinaje religioso muy importante, especialmente para la práctica unanimidad de los asturianos.

Los beligerantes implicados en la contienda fueron por un lado las huestes de Don Pelayo (primer monarca del reino de Asturias y un símbolo de la resistencia cristiana) y por otro el ejército del gobernador Munuza dirigido, con cierta incertidumbre, por un comandante árabe llamado Al-Qama. Pelayo y sus hombres se refugiaron en este terreno escarpado, logrando emboscar y derrotar a los sarracenos, calculándose ―de manera imprecisa― 290 bajas entre las fuerzas católicas y 1.104 en el bando árabe.

Si bien la existencia del enfrentamiento es aceptada por la mayoría de los analistas, la narrativa épica y el número justo de combatientes son temas debatidos al coexistir confusas ambigüedades. No resulta excepcional, dada la ausencia de referencias fidedignas, que muchos relatos de la Alta Edad Media susciten serias dudas, tal es el caso de este conflicto armado, puesto en entredicho por varios expertos.

Son tres las crónicas que abordan el evento: la Mozárabe (año 754 d. C.), la Albeldense (h. 881 d. C.) y la de Alfonso III el Magno (finales del siglo IX-principios del X), ésta con dos versiones (Sebastianense y Rotense). Estas leyendas no fueron plasmadas con inmediatez, por lo que no es descartable que contengan ingredientes legendarios e interpretaciones tergiversadas o manipuladas sobre lo realmente ocurrido.

Los memorandos de la época de autores mahometanos y mozárabes (cristianos que vivían bajo dominio musulmán), a pesar de la inexistencia de una fábula específica sobre el enfrentamiento, aluden igualmente al mismo. Así, documentos árabes, ―por ejemplo la "Crónica del moro Rasis" de un autor andalusí del siglo X,― mencionan la rebelión de Pelayo, aunque minimizan su importancia militar, describiéndola de modo despectivo como una escaramuza menor contra un insignificante grupo de rebeldes, que califican de "asnos salvajes". Sin embargo, textos del siglo XVII reconocen, a pesar del desdén inicial, que la resistencia liderada por Pelayo marcó el inicio de una monarquía astur.

La "Crónica Albeldense" (o "Códice Vigiliano") es la fuente cristiana más relevante que detalla estos hechos desde una perspectiva mozárabe o cercana a ella, reseñada por clérigos que conocían la tradición de este ámbito. Se trata de una obra manuscrita que, con carácter enciclopédico, integra la historia de los reinos de la península ibérica desde tiempos bíblicos hasta el rey Magno asturiano, enalteciendo con guarismos simbólicos el lance de Covadonga.

La "Sebastianense" (también conocida como "Ad Sebastianum") es una de las dos versiones existentes de la crónica asignada a Alfonso III, un importante legajo sobre el "Asturum Regnum" que abarca un amplio período, desde el reinado del visigodo Wamba hasta el final del mandato de Ordoño I.

La otra alfonsina, la "Rotense", escrita en un latín vulgar, admite asimismo la rebelión del grupo acaudillado por Pelayo. Presenta la cruzada como una victoria decisiva, no obstante de reconocer la inferioridad numérica inicial de los astures y enfatiza sobre la naturaleza milagrosa del triunfo ("el cielo se abrió y se vio la figura de una cruz"). Se exageran mucho las cifras sobre la mesnada contendiente, pues después de indicar que los mahometanos se dieron a la fuga poco tiempo después de comenzar la lucha, añade: "Y en el mismo lugar fueron muertos 124.000 de los musulmanes, y 63.000 que habían quedado subieron a la cima del monte Auseva, y por el lugar de Amuesa bajaron a la Liébana. Pero ni siquiera esos escaparon", ya que cuando marchaban por Cosgaya quedaron sepultados por un cataclismo natural, atribuido a un argayo.

Por consiguiente, la fiabilidad de las narraciones son objeto de discusión. Para algunos medievalistas tal conflagración nunca existió, para otros se trató de una refriega entre grupos armados de escasa consistencia numérica, señalando el triunfo de los rebeldes y el afianzamiento del icónico poderío de los vencedores, sin confirmar que se restaurase el reino godo.

Merece la pena subrayar la opinión expresada por el catedrático Guillermo García Pérez en un artículo de 1994, donde se apunta que el texto relatado en la versión Rotense está rescatado de una obra griega del siglo II, de la que se reproduce un párrafo que parece fue copiado en la versión asturiana― situando similares gestas en Hélade; por lo cual, este acto bélico debe ser catalogado al menos como cuestionable.

Por su parte, el bibliotecario de manuscritos e incunables de la Biblioteca Nacional de España, Iván Pérez Marinas, en su escrito de 2014 sobre las crónicas, afirma que la gesta milagrosa de Covadonga fue magnificada con toques de dramatismo para hacerla más llamativa e interesante al mundo cristiano.