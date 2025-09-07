Democracia y pirotecnia

El mundo se desliza hacia el desastre con la destreza de un elefante en una cristalera, y lo hace con coreografía y tambores. En Pekín, Xi Jinping sacó días atrás brillo a sus juguetes bélicos y convocó a Putin junto con otros miembros destacados del sindicato de hombres del saco: una hermandad de autócratas de diverso pelaje tan solemne como un club de fans de Stalin. Sorprende semejante exhibición de fuerza, de mostrar al mundo quién la tiene más larga (la potencia nuclear en términos de simbología fálica).

En paralelo, Donald Trump —ese personaje que haría buen apaño en el reparto de los Simpson— responde a la reunión de los malignos con una retórica declaración de intenciones: el Departamento de Defensa pasa a denominarse Departamento de Guerra. La paloma blanca de la paz vuela entre nubes de hollín y se le han puesto plumas de cuervo. De Trump se puede esperar cualquier disparate; hasta convertir el Pentágono en un dodecaedro.

Mientras tanto, Europa, entrañable vestigio de la democracia, juega a ser la Juana de Arco del siglo XXI. El problema es que cuando toque defender los valores de la libertad con las armas, descubriremos que lo más afilado que tenemos es un informe medioambiental de Bruselas. Los hoplitas de las Termópilas han sido sustituidos por burócratas de corbata que disparan bolas de papel con reglamentos de emisiones.

La vieja Europa, sumida en el sopor de décadas de adormidera, parece condenada a despedir a la democracia con un estruendoso aplauso mientras la autocracia invierte en pirotecnia.