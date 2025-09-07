El libro gordo de Petete tenía razón

Trump sale en defensa de Google, amenazando con sanciones a la UE por multar a la tecnológica de Silicon Valley. Hace medio siglo el rojerío con lecturas demonizaba el "capitalismo monopolista de Estado". Pasan años, décadas, cuartos y medio siglo, nos hacemos mayores, muchos nos fuimos mucho ha de la política, otros de la izquierda, no pocos de la vida, los viejos libros yacen en la parte muerta de las bibliotecas o sin más en los fondos de viejo a 1 € el volumen, pero los conceptos, cuando vienen de un pensamiento y una analítica consistentes, han seguido haciendo vida extracorpórea fuera de los libros, hasta que el día menos pensado resucitan, cumpliendo un destino profetizado. ¿Qué otro nombre podemos dar a la salida en tromba de Donald Trump, con armadura del Estado y espada arancelaria en mano, frente al intento de la Unión de ir contra un monopolio del big data? n