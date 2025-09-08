Asturias: el porvenir que se gana a pulso

En los días de celebración un pueblo no solo recuerda quién es; decide quién quiere ser. Este 8 de septiembre, Día de Asturias, les propongo pensar el futuro con la serenidad de la evidencia y el coraje de las decisiones. La política útil no es una sucesión de eslóganes, sino un itinerario de hechos que se miden en vidas concretas: en el trabajo que dignifica, en la casa que protege, en el monte que no arde, en el hospital que atiende, en la escuela que abre puertas.

Empiezo por el fuego. Hemos visto cómo las llamas devoran paisajes y biografías. Pero el daño mayor no lo causa el incendio, sino su negación moral: el negacionismo climático, la falta de cooperación, el uso partidista de la desgracia. La primera lección es sencilla y contundente: los fuegos se apagan en invierno. Es decir, con prevención, planificación y ciencia. Perímetros de protección que impidan el acceso a los núcleos, cortafuegos dimensionados, desbroce regular del matorral, y una normativa ambiental lo bastante inteligente como para introducir medidas de protección donde haga falta. Asturias ha demostrado capacidad de gestión coordinada entre gobierno, municipios y servicios de emergencia con más método que ruido.

La segunda lección viene de lejos y nos interpela a todos: fin a la guerra. Ninguna causa justifica convertir el hambre en arma. Europa debe recuperar su voz normativa: firmeza para defender el reconocimiento de dos Estados cuando hablemos de Oriente Próximo; coherencia para no someter su autonomía estratégica a aranceles, compromisos de compra forzosa o dependencias que la debiliten en energía, seguridad y componentes industriales. La paz, como la prevención, también se "apaga en invierno": con diplomacia persistente, instituciones sólidas y menos hipocresía.

Hay un núcleo ético del que se desprende el resto: el tiempo humano. Por eso la reducción de la jornada laboral no es un capricho ni una consigna de parte; es patrimonio de la clase trabajadora y aspiración transversal de una sociedad que quiere vivir mejor. Reducir jornada exige control horario digital eficaz, derecho real a la desconexión y una racionalización de los usos del tiempo. La hiperconectividad –esa orden muda de estar siempre disponibles– enferma; produce estrés, agrava trastornos mentales y termina en bajas laborales. A la economía no le conviene gente agotada; a la democracia no le conviene gente sin tiempo.

Vinculado a ello está el despido. Europa ha recordado algo elemental: las indemnizaciones deben ser lo bastante disuasorias para quien incumple y lo bastante reparadoras para quien pierde su empleo de forma injusta. Incorporar ese estándar a la normativa española no es una amenaza a la empresa responsable; es una vacuna contra el abuso.

La salud laboral es el espejo de nuestra cultura productiva. Si solo una minoría de empresas evalúa los riesgos psicosociales –los que miden carga mental, acoso, estrés–, no es extraño que después florezca el discurso del "absentismo" como si fuera una fatalidad ajena al trabajo. Se necesita una nueva ley que actualice riesgos, refuerce la inspección y eleve sanciones. La prevención es inversión en vida, productividad y decencia.

Hablemos ahora de vivienda. Cuando la casa se convierte en un activo financiero y no en un derecho, el contrato social se resquebraja. Con un salario mínimo en torno a 1.184 euros, pagar alquileres de 600 o 700 euros es una heroicidad contable que asfixia cualquier proyecto de vida. Asturias –como España– necesita parque y suelo públicos, además de mecanismos eficaces de contención de precios en zonas tensionadas. Un joven con trabajo que no puede emanciparse es la radiografía de una oportunidad que perdemos entre todos.

La industria es el otro pilar. No se improvisa: se cuida. Exigir el cumplimiento de inversiones comprometidas, vigilar operaciones empresariales que afectan a empleo y actividad, fortalecer nuestras ingenierías y aprovechar con sensatez oportunidades como la industria de defensa –para complementar, no sustituir, lo existente– son tareas de presente. Nada de esto será posible sin energía segura y competitiva: calidad, cantidad y potencia de suministro para dar certezas a quien ya produce aquí y a quien podría venir. Sin redes robustas, la reindustrialización es un deseo; con ellas, una promesa plausible.

Asturias no está para decir "no" por sistema. Sí está para decir "sí" con condiciones: cumplimiento estricto de la normativa ambiental y laboral, compromiso con el territorio y empleo digno. Cuando esto sucede, los resultados llegan. Ahí está el ejemplo de una gran plataforma logística que hoy sostiene más de 1.200 empleos en la región. Del mismo modo, urge eliminar obstáculos que lastran nuestra competitividad y cohesionan mal el territorio, como el peaje del Huerna, un anacronismo sin alternativa real que encarece vida y oportunidades.

Todo lo anterior descansa sobre un cimiento: servicios públicos fuertes. Educación, sanidad y cuidados no son "gasto corriente"; son la infraestructura moral de un país decente, un bien que iguala a toda la ciudadanía. En los últimos años, España ha aprobado reformas –laboral, pensiones, salario mínimo, ingreso mínimo vital– que han demostrado que el progreso no es una palabra vacía. Pero lo conquistado puede perderse si sustituimos los datos por relatos polarizados. La política que solo busca incendiar el ánimo termina quemando lo que dice proteger.

Y aquí emerge una responsabilidad común: cerrar el paso a la ultras y a su patrón repetido –negación del clima, estigmatización del migrante, recorte de derechos LGTBI, debilitamiento del sindicalismo– no es una cuestión de etiqueta ideológica, sino de higiene democrática. No se trata de levantar muros de silencio, sino murallas de hechos: empleo con derechos, igualdad efectiva, territorios conectados, cuentas claras y respeto institucional. Cuando la ciudadanía percibe que sus representantes, piensen como piensen, son capaces de pactar para resolver problemas, no hay populismo que encuentre fisuras.

Durante la última Escuela Internacional de verano Manuel Fernández Lito de UGT Asturias fue un buen recordatorio: un foro abierto donde se debate con respeto y se escucha con atención. En tiempos de grito, escuchar ya es un acto de resistencia. Y resistir, en su sentido más alto, no es replegarse: es empujar. Asturias conoce esa gramática. La aplicó en su industrialización, en su modernización y en sus transiciones. Le toca ahora escribir la siguiente página con el mismo alfabeto: prevenir, planificar, pactar.

A quienes hoy celebran les propongo una consigna serena: "reformas con esperanza". Porque como alguien dijo con razón, el que reforma, gana. Gana la persona que duerme más tranquila porque su contrato es estable; gana la familia que puede pagar su alquiler sin sobresaltos; gana el ganadero que sabe que el monte está limpio; gana la empresa que invierte porque la energía no falla; gana la administración que coordina sin estridencias; gana la Asturias que, frente al ruido, prefiere resultados.