Opinión
Asturias bien vale una misa (o dos)
Teología comparada en Covadonga y Nava
En Asturias llevamos años discutiendo sobre teología comparada como si fuéramos dominicos de la Escuela de Salamanca. Los políticos se entretienen en diseccionar las homilías del arzobispo Sanz Montes, fraile franciscano de verbo volcánico. El PSOE asturiano, que acudía cada año con casco a Covadonga, ha decidido dejar de santiguarse mirando al suelo.
Adrián Barbón, practicón y practicante, optó ayer por no peregrinar a la basílica en el día grande de la Santina. No es apostasía, sino pastoral de proximidad: Barbón prefirió comulgar en Nava, capital de la comarca de la sidra, liturgia efervescente patrimonio de la humanidad. El católico presidente eligió este septiembre el rito que no deja resaca ideológica. Mejor bebida con bula que cáliz de salvación.
Quien sí espió pecados en Covadonga fue Juan Cofiño, presidente de la Junta, quien el pasado año firmó en este periódico una filípica contra Sanz Montes. Vio la luz flamígera camino del Real Sitio y cayó del caballo con matrícula oficial, como San Pablo. El milagro no es menor: de crítico a acólito en lo que tarda un Novenario bien rezado. Lo de Cofiño es comulgar con ruedas de molino. Parecería que de un año a otro se ha hecho la tonsura con navaja de Taramundi.
Nada se supo este fin de semana de lo que se cuece en otra sacristía, en las capillas de la de la Delegación del Gobierno, donde Adriana Lastra reparte escapularios y decide quién se ha de confesar y quién requiere penitencia. Mañana, más: Id en con Dios y en paz, hermanos.
- La extraña desaparición de un joven en Asturias: su familia lo busca tras el hallazgo de tres maletas suyas en Soto del Barco
- El tendero que no cambia su barrio de Oviedo 'por nada del mundo': 'A la tienda viene gente que era de aquí y ahora vive en otros sitios
- Trágico accidente en Gijón: fallece un motorista de 71 años al salirse de la vía en la autovía Minera
- Así luce (por dentro y por fuera) el IES más caro de Asturias: 'superaulas' y techos ajardinados en una obra 'icónica
- Desvelado el misterio de las maletas de Soto del Barco: la Guardia Civil localiza al joven desaparecido cuando iba a recuperarlas
- Condenado un gijonés por agredir sexualmente a la hija de unos amigos en una atracción de feria
- El alcalde de Siero pasará en Eslovaquia el Día de Asturias, acompañando a 300 soldados de Cabo Noval
- La divertida vuelta a clase de los profesores de un colegio de Gijón: ¡en furgoneta y al ritmo del Equipo A!