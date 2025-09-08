Asturias bien vale una misa (o dos)

En Asturias llevamos años discutiendo sobre teología comparada como si fuéramos dominicos de la Escuela de Salamanca. Los políticos se entretienen en diseccionar las homilías del arzobispo Sanz Montes, fraile franciscano de verbo volcánico. El PSOE asturiano, que acudía cada año con casco a Covadonga, ha decidido dejar de santiguarse mirando al suelo.

Adrián Barbón, practicón y practicante, optó ayer por no peregrinar a la basílica en el día grande de la Santina. No es apostasía, sino pastoral de proximidad: Barbón prefirió comulgar en Nava, capital de la comarca de la sidra, liturgia efervescente patrimonio de la humanidad. El católico presidente eligió este septiembre el rito que no deja resaca ideológica. Mejor bebida con bula que cáliz de salvación.

Quien sí espió pecados en Covadonga fue Juan Cofiño, presidente de la Junta, quien el pasado año firmó en este periódico una filípica contra Sanz Montes. Vio la luz flamígera camino del Real Sitio y cayó del caballo con matrícula oficial, como San Pablo. El milagro no es menor: de crítico a acólito en lo que tarda un Novenario bien rezado. Lo de Cofiño es comulgar con ruedas de molino. Parecería que de un año a otro se ha hecho la tonsura con navaja de Taramundi.

Nada se supo este fin de semana de lo que se cuece en otra sacristía, en las capillas de la de la Delegación del Gobierno, donde Adriana Lastra reparte escapularios y decide quién se ha de confesar y quién requiere penitencia. Mañana, más: Id en con Dios y en paz, hermanos.