De esto mejor no hables

Sí, ya sé que es imposible hablar con ciertas personas sin discutir porque las distancias entre nuestros planteamientos y los suyos son abismales. Sin embargo, hay algunos trucos para evitar las colisiones que no conducen a nada y solo provocan incomodidad y malas caras cuando es inevitable mantener contacto por razones de mera convivencia física que no puede esquivarse. La táctica principal de evasión es tener claros qué temas de conversación vienen cargados por el diablo (es una forma de hablar, el diablo no existe... y seguro que esta afirmación ya ha levantado cejas de irritada disconformidad, vale, no discutamos tan pronto). Podríamos enumerar cinco campos de minas que exigen muchísimo cuidado antes de pisarlos. Y, en la medida de lo posible, elegir otros caminos menos explosivos. El primero, la política. Es evidente: si sabes que tienes delante a alguien en las antípodas, votante de opciones que te repugnan, lo sensato es no sacar el tema jamás de los jamases. No hablo de tener discrepancias respetuosas y bien argumentadas, sino de enfrentamientos por las causas más básicas. Palabras como "gobierno", "Trump", "Gaza" o "inmigración" pueden convertirse en detonantes de explosiones verbales en cadena. El segundo, la religión. Cualquier religión. Si alguien es creyente y devoto prácticamente nunca llegará a un acuerdo con una persona que esté en contra de determinadas posturas. Tercero: el fútbol. Es obvio. Un forofo del Madrid nunca hablará con uno del Barça sin exaltarse y sacar a pasear rencillas, rencores y demás escombros caídos en un campo mal llamado de juego. Y cito esos dos equipos para no levantar ampollas con ejemplos más próximos que apelan a cuestiones que nada tienen que ver con el deporte. Cuarto: el tiempo. Si, ya sé que es un asunto que puede evitar los silencios en el ascensor compartido, pero si la conversación se alarga en otros espacios es peligroso estar cara a cara con alguien que tiene pensamientos sobre el cambio climático que llevan directos a la lucha sin cuartel. El quinto te lo dejo elegir a ti.