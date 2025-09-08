Nueva entrega de Parando en Villalpando: Vuelta al cole

Vuelta al cole / Mortiner

–¿Presión académica? ¡Si tienes nueve años!

–¿Y por qué la mochila pesa tantu?

–Porque lleves llibros.

–Nun preciso lleer, voi ser influencer y creador de conteníos.

–¡Tienes qu’estudiar, Enol, que’l futuru ye tuyu!

–Pos pienso devolvelo, porque ta defectuosu.

–¿Pero non te das cuenta? ¡El cole abre puertes!

–Sí, ho. A trabayos de mierda.

–A ver, Enol. Yo estudié, toi trabayando, y gano dinero.

–Ganes cuatro perres y nun tienes nin tiempu pa gastar.

–Yá. Pero…

–Ye como coleccionar cromos y nun abrir nunca’l sobre.

–Tienes qu’estudiar, Enol, como estudiamos tu ma y yo.

–Si estudiastis, ¿por qué lo facéis tou tan mal?

–Facemos lo que podemos, fíu.

–¿Y por qué táis siempre tan amargaos?

–Nun tamos amargaos, fíu, lo nueso ye cara de preocupación.

–¿Y qué culpa tengo yo?

–Nenguna, fíu. Lo que tienes que facer ye estudiar. La educación ye poder.

–Entós, ¿por qué manda siempre el más fatu?

–Si estudies, puedes cambiar el mundo.

–¡Que lu cambien los adultos, que pa eso lu rompieron! ¿Por qué asesinen a diariu a neñes y neños? ¿Por qué hai tantes guerres y… ?

–Nun sé qué dicite, fíu.

–¿De qué sirve aprender raíces cuadraes si depués se permite un xenocidiu?

–Nel cole tán los tos amigos, Enol. ¿Non los quies ver?

–Sí. Pero puedo velos nel recreo.

–Primero clase, depués recreo.

–¡Jobar! O sea, que pa ganame venti minutos de xuegu tengo que pagar con cinco hores de llingua y mates. ¡Ye’l peor negociu de la hestoria!

–Vuelta al cole, Enolín, ye lo que toca.

–¡Qué galbana!

–La rutina ye bona. Date seguridá, estructura, orden...

–A mí lo que me da ye suañu.

–Vaya, ho.

–¿Por qué tengo que madrugar tantu? ¡Yo soi un neñu, non un gallu!

–Tienes que formate, Enol, aprender coses útiles.

–Si por lo menos enseñárenme a hackear el wifi...

–Algunes coses ameyoren col tiempu, Enol.

–Sí, ho. ¡Los videojuegos! Lo demás teneislo en pausa, eh.

–Si estudies, Enol, vas poder ser médicu, inxenieru, astronauta…

–¿Y evitar que daquién dispare un misil? ¿Eso van enseñar?

–Qué sé yo, fíu… A ver…

–El problema nun ye que los neños vaigamos al cole. El problema ye que los adultos olvidáronse d’aprender. n

www.maxirodriguez.net