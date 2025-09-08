El octubre más caliente del Sabadell

El futuro del Banco Sabadell está más cerca de despejarse, después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores aprobara ayer el folleto de la opa hostil lanzada por BBVA. Ha pasado una eternidad desde que se filtrara la operación, hace 16 meses; ahora los accionistas del banco tienen la palabra y el reloj empieza a correr. El plazo para aceptar la oferta empieza el 8 de septiembre y finaliza el 7 de octubre, incluido.

Los minoritarios de la entidad presidida por Josep Oliu serán decisivos, pero también los institucionales. Entre estos destacan grandes gestoras de fondos, aseguradoras y bancos de inversión. BlackRock tiene el 6,99% del Sabadell, seguida de Zurich, Dimensional Fund, Norges o UBS, sin olvidar a inversores financieros como el mexicano David Martínez Guzmán. Los grandes inversores todavía no han oficializado qué decisión tomarán, aunque generalmente suelen esperar a que se pronuncie el consejo de administración de la sociedad objeto de la opa. El órgano de gobierno del Sabadell, que rechaza la oferta, formalizará su oposición alrededor del 18 de septiembre. En todo caso, será crucial la respuesta de los fondos que participan en el capital de las dos entidades financieras, como BlackRock, que también es el mayor accionista de BBVA, con el 7,08%.

El resultado de la oferta se conocerá el 14 de octubre, por lo que la primera semana de ese mes será el momento más caliente para la entidad catalana. Sobre todo, porque el calendario establece que BBVA, que ha mantenido el precio invariable, puede mejorar la oferta hasta cinco días naturales antes de que acabe el plazo de aceptación. Es decir, hasta el 2 de octubre. Todo apunta a que, si BBVA decide hacerlo, como parece lógico si quiere ganar y como muchos esperan, lo hará en los últimos compases y en función de cómo vaya la aceptación.

Hasta ese momento durará la batalla por el control del Sabadell, una operación que no está exenta de riesgos y en la que cada uno juega su papel. Disfruten del espectáculo.