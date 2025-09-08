Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión

Gemma Martínez

Gemma Martínez

El octubre más caliente del Sabadell

El futuro del Banco Sabadell está más cerca de despejarse, después de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores aprobara ayer el folleto de la opa hostil lanzada por BBVA. Ha pasado una eternidad desde que se filtrara la operación, hace 16 meses; ahora los accionistas del banco tienen la palabra y el reloj empieza a correr. El plazo para aceptar la oferta empieza el 8 de septiembre y finaliza el 7 de octubre, incluido.

Los minoritarios de la entidad presidida por Josep Oliu serán decisivos, pero también los institucionales. Entre estos destacan grandes gestoras de fondos, aseguradoras y bancos de inversión. BlackRock tiene el 6,99% del Sabadell, seguida de Zurich, Dimensional Fund, Norges o UBS, sin olvidar a inversores financieros como el mexicano David Martínez Guzmán. Los grandes inversores todavía no han oficializado qué decisión tomarán, aunque generalmente suelen esperar a que se pronuncie el consejo de administración de la sociedad objeto de la opa. El órgano de gobierno del Sabadell, que rechaza la oferta, formalizará su oposición alrededor del 18 de septiembre. En todo caso, será crucial la respuesta de los fondos que participan en el capital de las dos entidades financieras, como BlackRock, que también es el mayor accionista de BBVA, con el 7,08%.

El resultado de la oferta se conocerá el 14 de octubre, por lo que la primera semana de ese mes será el momento más caliente para la entidad catalana. Sobre todo, porque el calendario establece que BBVA, que ha mantenido el precio invariable, puede mejorar la oferta hasta cinco días naturales antes de que acabe el plazo de aceptación. Es decir, hasta el 2 de octubre. Todo apunta a que, si BBVA decide hacerlo, como parece lógico si quiere ganar y como muchos esperan, lo hará en los últimos compases y en función de cómo vaya la aceptación.

Hasta ese momento durará la batalla por el control del Sabadell, una operación que no está exenta de riesgos y en la que cada uno juega su papel. Disfruten del espectáculo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La extraña desaparición de un joven en Asturias: su familia lo busca tras el hallazgo de tres maletas suyas en Soto del Barco
  2. El tendero que no cambia su barrio de Oviedo 'por nada del mundo': 'A la tienda viene gente que era de aquí y ahora vive en otros sitios
  3. Trágico accidente en Gijón: fallece un motorista de 71 años al salirse de la vía en la autovía Minera
  4. Así luce (por dentro y por fuera) el IES más caro de Asturias: 'superaulas' y techos ajardinados en una obra 'icónica
  5. Desvelado el misterio de las maletas de Soto del Barco: la Guardia Civil localiza al joven desaparecido cuando iba a recuperarlas
  6. Condenado un gijonés por agredir sexualmente a la hija de unos amigos en una atracción de feria
  7. El alcalde de Siero pasará en Eslovaquia el Día de Asturias, acompañando a 300 soldados de Cabo Noval
  8. La divertida vuelta a clase de los profesores de un colegio de Gijón: ¡en furgoneta y al ritmo del Equipo A!

EN IMÁGENES: Así ha sido el segundo día de las fiestas de San Adriano, con la tradicional comida popular

EN IMÁGENES: Así ha sido el segundo día de las fiestas de San Adriano, con la tradicional comida popular

El Santa Olaya pone el broche a unas fiestas impresionantes (en imágenes)

El Santa Olaya pone el broche a unas fiestas impresionantes (en imágenes)

Fin de fiesta en Gijón: La Guía, La Camocha, Serín y Deva despiden sus festejos (en imágenes)

Fin de fiesta en Gijón: La Guía, La Camocha, Serín y Deva despiden sus festejos (en imágenes)

El curioso dato que sitúa a Guille Rosas como referente de asturianía en el Sporting

El curioso dato que sitúa a Guille Rosas como referente de asturianía en el Sporting

El largo historial del conductor a la fuga de Avilés a Salinas: una huida por la Variante, conducción temeraria, agresión a un agente...

El largo historial del conductor a la fuga de Avilés a Salinas: una huida por la Variante, conducción temeraria, agresión a un agente...

EN IMÁGENES: Así acompañaron los vecinos de Versalles a la Santina en el Día de Asturias

EN IMÁGENES: Así acompañaron los vecinos de Versalles a la Santina en el Día de Asturias

Descendientes de Avilés y Salinas del fundador de Bras del Port, en Santa Pola

Descendientes de Avilés y Salinas del fundador de Bras del Port, en Santa Pola

La Fed, quizá contra el consenso y la burbuja

La Fed, quizá contra el consenso y la burbuja
Tracking Pixel Contents