Sobre la cultura sidrera en las escuelas asturianas

Según han informado diversos medios de comunicación, incluido este periódico, el Gobierno del Principado de Asturias anunció, en el marco de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) celebrada en Gijón el pasado mes de agosto, una "Estrategia de trabajo para la proyección y difusión de la cultura sidrera asturiana". Esta estrategia se estructura en cinco ejes, incluye 115 medidas y contempla actuaciones en más de 25 objetivos específicos.

En el segundo eje, dedicado a la "protección y sensibilización" sobre la sidra, se incluyen iniciativas como la incorporación de contenidos sobre esta bebida en el currículo escolar, la elaboración de materiales didácticos y publicaciones divulgativas sobre la historia y el vocabulario sidrero, así como la creación de un cómic y un "juego de la sidra" destinado a los centros educativos para "acercar la cultura sidrera desde las edades más tempranas" (sic).

Hasta ahora, no se ha mencionado si esta propuesta incluirá también degustaciones para que los menores aprendan a distinguir los diferentes "palos" de sidra, o si se prevén clases prácticas para formar a futuros ganadores del campeonato de escanciadores. Tampoco sería descartable que, con el tiempo, los centros educativos organicen espichas en sus celebraciones y fiestas escolares. Tiempo al tiempo.

Todo esto sucede, si nadie lo remedia, en una comunidad autónoma que, según la "Monografía sobre alcohol 2024" elaborada por el Plan Nacional sobre Drogas, presenta la tasa de mortalidad atribuible al alcohol por 100.000 habitantes más elevada de toda España en el periodo 2010-2021. En ese mismo periodo, Asturias, seguida de Galicia y Andalucía, encabeza la lista de comunidades donde el consumo de alcohol tiene mayor impacto en la mortalidad general.

Además, la prevalencia del consumo de bebidas alcohólicas entre estudiantes de Secundaria de 14 a 18 años en Asturias supera la media nacional, tanto en términos de consumo en el último año y mes, en borracheras autodeclaradas, en episodios de "binge drinking" (atracones de alcohol) y en consumo de alcohol mezclado con bebidas estimulantes con alto contenido en cafeína.

Estos datos muestran que el alcohol sigue siendo, con diferencia, la sustancia psicoactiva más consumida por los jóvenes y adolescentes, tanto en Asturias como en el resto del país. En el caso asturiano, esta prevalencia es incluso ligeramente superior a la media nacional, en parte debido al mayor consumo registrado entre las chicas.

No obstante, algunos indicadores, como el retraso en la edad de inicio del consumo entre los jóvenes asturianos, evidencian cierta mejoría. Según ha señalado el propio Ejecutivo autonómico, esto se debe, al menos en parte, al aumento sostenido de la percepción del riesgo asociado al alcohol desde 2010.

Las autoridades aciertan al señalar la estrecha relación entre la baja percepción del riesgo y la facilidad de acceso al alcohol, dos factores clave que explican la alta prevalencia de consumo entre la población juvenil. Esta conexión está ampliamente reconocida en los ámbitos académico y sanitario y, por esta razón, el incremento de la percepción del riesgo constituye uno de los objetivos principales de los programas de prevención escolares y comunitarios.

Por todo ello, resulta paradójico e incoherente que, mientras que las autoridades sanitarias reconocen abiertamente el impacto positivo que tiene el aumento de la percepción del riesgo sobre el consumo de alcohol entre los jóvenes, y, de hecho, destinan fondos públicos a campañas y estrategias educativas específicamente orientadas a reforzar dicha percepción, al mismo tiempo se estén empleando recursos públicos para promocionar una bebida alcohólica como la sidra en contextos tan sensibles como el entorno escolar. Esta promoción, que se realiza bajo el amparo de la llamada "cultura sidrera", pretende presentarse como una iniciativa cultural o identitaria, pero termina trivializando el riesgo asociado al consumo de alcohol, algo grave especialmente cuando va dirigida a una población en formación como la infantil y adolescente.

Esta contradicción pone de manifiesto un preocupante desajuste entre las políticas de salud pública y las iniciativas de promoción cultural impulsadas por nuestras instituciones. Mientras por un lado se intenta reducir la normalización del consumo de alcohol entre los menores, por otro se corre el riesgo de reforzarla al presentar ciertas bebidas alcohólicas como elementos "patrimoniales", "inofensivos" o incluso "educativos". Este doble discurso no solo debilita la eficacia de las políticas preventivas, sino que también confunde a las familias, al personal docente y a los propios niños y jóvenes, sobre los verdaderos riesgos del alcohol, dificultando una educación coherente en hábitos saludables.

Promover la cultura sidrera como parte del patrimonio asturiano puede ser legítimo, pero hacerlo dentro del sistema educativo sin una reflexión crítica sobre los posibles efectos perniciosos de esta iniciativa es, como mínimo, irresponsable. Asturias necesita políticas coherentes e intervenciones educativas y ambientales basadas en la evidencia que prioricen el bienestar y la salud de su juventud, no estrategias que, bajo la apariencia de preservar la tradición, puedan normalizar aún más el consumo de alcohol desde edades tempranas.

La cultura no debe ser excusa para debilitar los esfuerzos en prevención ni para olvidar las graves consecuencias que el alcohol sigue teniendo en nuestra sociedad. No es posible avanzar de manera efectiva en la prevención del consumo de alcohol entre menores si, simultáneamente, se perpetúan discursos y prácticas que lo legitiman o lo suavizan bajo etiquetas culturales. La protección de la salud de la infancia y la adolescencia debe prevalecer por encima de cualquier interés económico, turístico o identitario.