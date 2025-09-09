La delgada frontera del almidón

En una Europa con otra clase de divisiones, las fronteras gastronómicas siguen significando cosas. A veces los platos hablan entre sí mientras las banderas discuten. Es otra clase de diplomacia, la de la cocina, donde la tradición culinaria resiste en territorios vecinos y compartidos. Se funde y adapta a las circunstancias; en otras ocasiones existe una pelea no siempre sorda por el origen de las viejas recetas que guardan una explicación sutil de la diferencia en la forma en que se elaboran. Es el caso, por ejemplo, de los gnocchi (pronúnciese ñoqui) y de los knödel (pronúnciese como se pueda), dos almas de almidón que forman parte de la misma frontera comestible que separa Italia de los países germánico. Dos interpretaciones de una misma necesidad ancestral, la de convertir la harina y la patata en consuelo para mitigar el hambre. Representan la prueba de que en la geografía movediza de Europa Central, donde los Alpes no son sólo una cadena montañosa sino también una línea tenue que divide costumbres, dialectos y formas de ver el mundo, hay alimentos que parecen cruzar las fronteras culturales con la facilidad con que se desliza cualquier arroyo.

Gnocchi y knödel, son hijos legítimos de la pobreza, de la cocina campesina que aprendió a sublimar lo escaso. Pero, como ocurre con todo en Europa, también ellos han sido moldeados por la historia, por las guerras, los imperios y los matrimonios de conveniencia entre reinos. No sorprende que se puedan encontrar versiones de ambos –o algo entre medio– en el Tirol, Südtirol para unos, Alto Adige para otros, donde las casas lucen geranios en los balcones, se habla un alemán empapado de italianismos, y la mantequilla compite con el aceite de oliva. Los ñoquis, cuando están bien cocinados, muestran una apreciable delicadeza y ternura. En Italia eran costumbre los jueves, como dicta la superstición romana, para hacer llevadero el viernes de vigilia. Patata, harina, a veces huevo. Los más esbeltos se elaboran prescindiendo incluso del huevo, para lograr una textura casi etérea que se deshace entre los dientes. Se sirven con mantequilla y salvia, con ragú, o en el Piamonte, con queso fundido y trufa. Son plato de abuelas, pero también de trattoria refinada. Se adaptan a cualquier arrebato; el otro día los comí en un restaurante italiano con una salsa arrabbiatta y ello me dio pie a pensar en su versatilidad y el supuesto interés para los lectores de describir su contexto. Los knödel, en cambio, vienen del mundo centroeuropeo, donde los inviernos son largos y hasta el bigote necesita abrigo. Son bolas densas, firmes, que exigen cuchillo. Aquí el pan suele ser protagonista, acompañado a veces de harina, patata o sémola. Se cuecen al vapor o en agua, se sirven con carnes de caza, con col y salsas espesas, como ocurre en Chequia con los esponjosos, saciantes y omnipresentes knêdikly, una de las variantes. Existen versiones dulces, con ciruelas o albaricoques, como si la misma estructura de almidón necesitara a veces endulzarse para no sucumbir a la gravedad. Si los gnocchi significan el surco suave de la península itálica, los knödel encarnan la solidez del Danubio que plasmó Magris en el libro más hermoso que se ha escrito sobre su historia cultural. Uno flota, el otro se ancla. Pero ambos responden al mismo impulso de transformar lo básico en algo que nos ate a la tierra y levante el ánimo. Hay además un factor profundamente europeo en esta dualidad. La misma patata que llegó del Nuevo Mundo fue interpretada de manera distinta según las necesidades, los climas y los símbolos. Los gnocchi buscan la ligereza, incluso en la precariedad; los knödel, la contundencia de quien necesita resistir el frío y las guerras. Sencillamente, la frontera se dibuja en el plato.

En Bolzano, etapa de un viaje que me llevaría de un Tirol a otro hasta la austriaca Innsbruck cruzando el Brennero cuando aún no se habían borrado del todo las últimas manchas de nieve en las montañas, las cartas de los restaurantes y las tabernas ofrecen canederli en italiano, knödel o semmelknödel en alemán. En Merano, algo más al norte, sirven las bolas de pan en el caldo espeso de un bol junto a unos tacos de speck (jamón) y una copa del lagrein local. Se trata de un almuerzo a caballo entre dos mundos y dos temperamentos. Por la noche, si alguien se empeña en insistir con el almidón puede encontrar fácilmente la versión italiana, en cualquier lado, un plato de gnocchi con burro (mantequilla) de salvia. O acompañado de una crema de gorgonzola.

Podríamos contar muchos más casos que el de los gnocchi y los knödel que resisten a las fronteras sin ser neutralizados por ellas. Son fruto del continuo contacto en la Europa real, que sostiene una unidad con matices en las mesas por encima de los tratados y de las diferencias tantas veces plasmadas por el oportunismo político del momento.