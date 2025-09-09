Opinión
Despidiendo a Rick Davies
Aunque la mayoría de grandes éxitos de Supertramp los firmaran conjuntamente Roger Hodgson y Rick Davies, que acaba de morir, es casi seguro que su canción más emblemática, "Crime of the Century" (1974) sea del segundo. Es un tema sombrío y profético, que anticipa medio siglo el momento del crimen que, juntando muchas hebras de ahora (Ucrania, Gaza, desastre climático, xenofobia, involución democrática, etcétera) puede corresponder a este tiempo. Aunque Hodgson, con su maqueo espiritual, iba mejor formateado para profeta, era más bien Davies el que veía venir las cosas, representadas ya en calamidades adelantadas en su presente. Pero, en fin, para celebrar en la vida de Davies la de los dos, con todos los regalos firmados por ambos que nos dejaron, escucho "The Fool’s Overture", de Hodgson (que vive), antes de "Crime of the Century", el mismo orden de su deslumbrante concierto en París (1979).
