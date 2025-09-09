Emociones y redenciones

En el siglo XIX se gestó el conocimiento que iba a producir en el XX una explosión de la capacidad diagnóstica y terapéutica. Hasta entonces los médicos tenían que fiarse de la historia clínica, la observación y la palpación. El laboratorio apenas aportaba más que una incipiente bacteriología y para la terapia se contaba con pocas medicinas.

Rudolph Virchow, un médico alemán, desarrolló en la mitad de siglo la teoría celular que desbancaba la de los cuatro humores. Esta última, que había nacido en la época de Hipócrates y postulaba que las enfermedades eran consecuencia del desequilibrio humoral, de ahí las sangrías. Virchow se dio cuenta de que esa construcción celular que ya habían descrito Hooke en el corcho, era de seres vivos que se reproducían y que en los organismos adquirían formas y funciones diferentes, asociándose en órganos y tejidos. La enfermedad resultaba del desequilibrio celular, no humoral. La anatomía patológica se iba a coronar como la verdad última de la patofisiología.

En Francia, que había tenido en el XVIII un notable protagonismo en las ciencias que ahora estaba en Alemania, en 1854 Claude Bernard introdujo la maravillosa e innovadora teoría del medio interno, teoría que Walter Gannon completaría con la idea de homeostasis en el libro publicado en 1932 con el provocador título: "La sabiduría del cuerpo".

La idea de Bernard es que los seres vivos hacemos un esfuerzo, gastamos energía, en conservar ciertos parámetros del medio interno dentro de unos límites. No somos como las rocas que están sometidos irrevocablemente a los fenómenos ambientales: nosotros modificamos su efecto mediante mecanismos de adaptación. Para hacerlo se necesitan al menos tres cosas: capacidad de detectar ese parámetro, un criterio al que se aspira y un mecanismo efector [que determina la producción de alguna acción fisiológica en la parte del organismo a que llega]. Eso fue lo que desarrolló Gannon con una idea que está en cualquier hogar que controle la temperatura del ambiente interior: un sensor, un criterio (tantos grados) y un efector.

La mayoría de las correcciones que continuamente realizamos para mantener constante el medio interno se hacen de manera inconsciente. Ya en las bacterias existen mecanismo de homeostasis. En nosotros, como los instintos (decía Darwin que tenemos muchos más que los animales) la homeostasis se extiende a muchos aspectos de la vida, más bien de la supervivencia pues ese es el objetivo.

En algún momento en la evolución se introdujo en el primitivo cerebro un mecanismo de premio y castigo que asegurara que ese ser buscara aquello que era beneficioso para su supervivencia (y la de la especie) y evitara lo que la ponía en peligro. Premios y castigos en forma de emociones. El hambre produce un desequilibrio en el medio interno, la deficiencia de glucosa es una amenaza para porque falta combustible. Desencadena un impulso de búsqueda. Comer no solo eleva la glucosa, el cerebro recibe una información que traslada a ciertos núcleos en los que se segregan sustancias químicas que producen una sensación placentera, más cuanto más rico en azúcar sea el alimento. Es una emoción.

Estamos, por tanto, programados para tener premios inmediatos cuando conseguimos satisfacer una necesidad sentida, un anhelo generado por un desequilibrio bioquímico. La leona en celo está alterada, necesita aparearse, algo que el león encendido, trastornado en su medio interno, por la oferta de la hembra, también desea. El apareamiento devuelve la armonía interna a la vez que produce un placer que refuerza la futura búsqueda de apareamiento. La satisfacción es inmediata, el resultado tardío. No lo hacen para tener crías que serán una carga para la madre y un obstáculo para el padre, u otro macho, que preferirá comerlas. Ese gusto inmediato cumple un papel oculto en la procreación. Funciona bien, si no fuera así, desaparecería el sexo como medio reproductor.

Estamos sometidos a las emociones que surgen de la satisfacción de necesidades inmediatas. Eso hace difícil llevar una vida saludable. Comer un dulce produce un placer disfrutable en el momento, contenerse con la promesa de un futuro más sano es un esfuerzo intelectual, un ejercicio de voluntad que no se paga más que con la tibia emoción de hacer las cosas bien, de cumplir con una recomendación de los médicos.

A los niños se les tienta con dulces y a la vez se les dice que no los coman, que los reserven para más tarde, que entonces recibirán el doble. Los que lo hacen, se ha visto, tienen una vida más plena. Esa capacidad de control, ese hostigamiento a la naturaleza, si se acierta puede resultar en beneficios a largo plazo.