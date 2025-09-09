Opinión | La ciencia en un tuit
Energía biosolar
Algas generan electricidad a partir de radiación solar
Las celdas solares fotovoltaicas capturan la luz del sol y la convierten en electricidad. Siguiendo este principio, científicos han creado dispositivos biofotovoltaicos que, en lugar de silicio, utilizan organismos vivos como las algas y sus capacidades fotosintéticas inherentes. Estos sistemas resultan especialmente atractivos porque son respetuosos con el medio ambiente y, a diferencia de los paneles tradicionales, pueden autorrepararse de manera natural. El gran desafío, sin embargo, es que aún no logran alcanzar niveles elevados de eficiencia.Para superar este obstáculo, distintos grupos de investigación están experimentando con algas modificadas genéticamente. Gracias a esta estrategia, se ha conseguido mejorar el rendimiento de estas celdas biofotovoltaicas.
