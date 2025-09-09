Machismo italiano

Vittorio V., tiene 45 años y, según las autoridades italianas, vive en Florencia aunque es originario del sur de Italia. Es la persona que administraba la página web Phica.net, una plataforma para adultos que colgaba fotografías de mujeres —algunas de ellas, muy conocidas, otras, menores— sin su consentimiento. El clamor provocado por Phica.net —que tenía miles de suscriptores y cerró la semana pasada tras cientos de denuncias— se suma al similar caso del grupo de Facebook "Mia moglie (Mi esposa)", en el que maridos y parejas compartían fotos íntimas de sus compañeras sentimentales, lo que ha reabierto el debate sobre cómo proteger a las mujeres víctimas de estos casos.

Laas imágenes —centenares, algunas también extraídas de redes sociales o fotomontajes— recibían decenas de comentarios sexistas y machistas, morbosos y violentos, por parte de sus usuarios.

En el caso de Phica (palabra que fonéticamente en italiano alude tanto a una chica guapa como al órgano genital femenino), también se investigan intentos de extorsión a las mujeres, algunas políticas conocidas como Giorgia Meloni, primera ministra italiana, y la líder de la oposición, Elly Schlein.

Dicha extorsión se habría realizado directamente desde esa página a través de un sujeto que se presentaba como un colaborador de la policía postal, la unidad que en Italia se encarga de identificar posibles delitos en Internet. "De los balances oficiales la sociedad ha facturado alrededor de 150 mil euros al año en 2023 y en 2024, con utilidades netas de 69.000 y 65.000 euros respectivamente", según el diario "Domani".

La tormenta ha reabierto el debate sobre el llamado ‘revenge porn’ y la difusión sin consenso de imágenes íntimas en Internet. En Italia existe una ley desde 2019, que prevé penas de hasta seis años por la difusión de contenidos sin consenso, pero es difícil de aplicaporque a menudo los usuarios son anónimos y los proveedores están fuera de Italia.

"Esto demuestra que una respuesta únicamente penal es insuficiente si no va acompañada de una propuesta institucional educativa, tanto en términos de educación sexual como digital, porque las fuerzas del orden no tienen los medios para responder a un ecosistema tan amplio y de difícil rastreo", ha explicado Valeria Campagna, vicesecretaria del Partido Democrático en la región del Lacio y cuyas imágenes también fueron difundidas en Phica.

La propia Meloni también se ha pronunciado sobre el caso. "Estoy indignada por lo sucedido y quiero manifestar mi solidaridad y cercanía a todas las mujeres que han sido ofendidas, insultadas y violadas en su intimidad por los administradores de este foro y sus usuarios", dijo la primera ministra.

Phica, en su último comunicado visible en la página, rechazado las acusaciones de extorsión. "Phica nació como una plataforma para el debate y el intercambio personal, con un espacio dedicado a quienes querían certificarse y compartir su contenido en un entorno seguro. Desafortunadamente, como en cualquier red social, siempre hay personas que hacen un mal uso de las plataformas, dañando su esencia y propósito original".