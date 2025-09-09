El mantenimiento

El término mantenimiento se deriva del latín "manutenere" y equivale a conservar, cuidar o asegurar algo en buen estado, para disfrutar de su uso y evitar su deterioro. El concepto abarca desde el cuidado personal hasta la atención de los espacios, instalaciones o equipos que nos rodean. Verano es una buena época para practicar el primer tipo de todos ellos.

Mantener la forma, el peso, la estética, la memoria, el buen humor, etc, son aspectos habituales en los periodos de montaña o de playa, paseando bajo el sol tórrido o en las sobremesas de julio a setiembre. El paso de los años invita al cuidado corporal y al ajuste de los excesos. Todas las indicaciones saludables van dirigidas a evitar que los efectos del tiempo se noten excesivamente en nuestro organismo. La expresión "mens sana in corpore sano", según indicaciones del poeta romano Décimo Junio Juvenal (60-128), sigue ocupando el pensamiento de las generaciones actuales.

Pero existe otro tipo de mantenimiento, que se ha apoderado de las primeras páginas de los periódicos y una parte importante de los telediarios y emisiones radiofónicas de la canícula estival. Me refiero al estado de los bosques que, ausentes de limpieza y favorecidos por la regada primavera, la sequedad y las elevadas temperaturas, ha sido la base de los numerosos incendios que hemos padecido. Mantenimiento y prevención han sido las palabras más pronunciadas en todas las intervenciones habladas o escritas. Mejor dicho, su ausencia, su escaso presupuesto, su auténtico olvido entre las acciones programables durante el resto del año.

La falta de mantenimiento de las cosas que nos rodean es una constante. No ocurre únicamente en los bosques, también es una realidad en las carreteras, en los ferrocarriles (funiculares), en los edificios y en tantos utensilios que adquirimos para la vida diaria. La obsolescencia programada es una característica de todo lo que utilizamos y la reparación es un término que está en desuso. Es un aspecto más del sometimiento actual al capitalismo extremo en el que estamos inmersos. Pero, en el caso de la naturaleza, la ausencia de mantenimiento tiene consecuencias devastadoras, tal como hemos podido apreciar.

Circular por algunas autopistas y/o carreteras se convierte en muchas ocasiones en un laberinto de socavones, fruto también del extraordinario uso del transporte de gran tonelaje y de un parque automovilístico millonario. Las conexiones ferroviarias de Cercanías en las grandes ciudades, adolecen también de una renovación, que debería ser prioritaria. Los edificios necesitarían también cumplir religiosamente con las normas correspondientes que obligan a su conservación. En general, la mayoría de lugares u objetos que necesitan ser permanentemente cuidados, carecen de este requisito.

Nunca debería dictarse una ley sin disponer de un presupuesto acompañante y en esta estimación económica, el apartado de mantenimiento es un punto absolutamente imprescindible. Disponemos actualmente en cartera de, al menos, dos leyes que están en diferentes fases de promulgación. Me refiero a la relacionada con el tabaco en espacios públicos callejeros y a la que incide sobre los enfermos con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) ¿Estamos en condiciones de afirmar que, en ambos casos, se dispondrá del presupuesto adecuado, no sólo para su implantación, sino para que puedan sostenerse durante el tiempo necesario? Legislar es fundamental, pero que pueda mantenerse lo legislado es una responsabilidad inexcusable. Este capítulo adquiere mayor importancia en el caso de no contar con presupuestos generales aprobados anualmente y a los que referir las leyes o acuerdos tomados en el Parlamento.

Existe un tipo de música para mantenerse activo, otra para facilitar la relajación, también para iniciar el sueño y para despertar. A lo largo de la historia, los compositores y los intérpretes nos han obsequiado con obras de todas las clases. En el caso del fuego, nada más adecuado que recurrir a la composición de Manuel de Falla (1876-1946), "Danza del fuego fatuo", que forma parte de la obra musical y teatral "El amor brujo", estrenada en Madrid en el año 1915. El texto: "Lo mismo que el fuego fatuo, lo mismito es el querer, le huyes y te persigue, le llamas y echa a correr", se debe a María de Lejárraga, otro ejemplo de mujer casi olvidada para la historia, debido a la gran presencia de su marido Gregorio Martínez. La partitura fue remodelada durante los siguientes 10 años y se dispone finalmente de una versión ya permanente desde 1925. La pasión desbordante que se emite durante la interpretación de la danza, hizo que el propio compositor llegara casi a rechazar la propia creación. Aunque de carácter algo pusilánime, cultivó una gran valentía cuando decidió exiliarse al final de la Guerra Civil. Su actitud puede servir de acicate ante la inmensidad del fuego que nos ha acompañado este verano. Tristeza frente a los hechos, entereza ante las soluciones. No olvidemos que el mantenimiento es una asignatura que deberíamos aprobar siempre en la primera convocatoria. Y si es con nota excelente, mucho mejor.