Opinión
El abrazo del oso
El del Fiscal General del Estado sentado en el banquillo por delito de revelación de secretos es uno de esos momentos que resumen un país. No se trata de un simple accidente, es el retrato fiel del deterioro político de una época: el acusador acusado por extralimitarse en sus funciones tras haber intentado torpedear por todos los medios la investigación. La toga convertida en sudario de su propio prestigio y el de la institución que representa. No solo eso, está también el hecho de que el Gobierno siga abrazado a él como si García Ortiz formase parte del Consejo de Ministros. El Ejecutivo ha salido en tromba a defender a su fiscal del mismo modo que si se tratara de un ministro en apuros, incluso con mayor vehemencia. Lo han convertido en uno de los suyos; no parece un garante de la imparcialidad y sí, en cambio, un compañero de gabinete. No habría que confundir la independencia judicial con la disciplina de partido, pero para los portavoces oficiales del Gobierno, y también para los que no lo son, Álvaro García Ortiz, en teoría un servidor de todos, es como un miembro de la tribu, protegido bajo el ala de un ejecutivo que, en lugar de guardar distancia, se empeña en estrecharla hasta la fusión. Es el abrazo del oso.
Oímos repetidamente que la justicia es igual para todos. Igual de benévola para quienes gozan de la protección gubernamental y de la retórica de la estabilidad democrática. A ella, perversamente, recurre Pedro Sánchez, cuando en otro gesto insólito en cualquier democracia, desliza sospechas sobre los jueces precisamente en el momento en que algunos de sus familiares más directos están siendo investigados. El ruido de la política envuelve a ciertos acusados con un calor que los acerca peligrosamente a la impunidad..
Suscríbete para seguir leyendo
- Alfredo Gómez, ingeniero topógrafo: 'Oviedo pivota hacia toda esta zona, que es el nuevo centro
- Desvelado el misterio de las maletas de Soto del Barco: la Guardia Civil localiza al joven desaparecido cuando iba a recuperarlas
- El tendero que no cambia su barrio de Oviedo 'por nada del mundo': 'A la tienda viene gente que era de aquí y ahora vive en otros sitios
- Así luce (por dentro y por fuera) el IES más caro de Asturias: 'superaulas' y techos ajardinados en una obra 'icónica
- Brutal apuñalamiento en Gijón: un joven recibe cinco cuchilladas (una de ellas en el cuello) en el entorno de la estación de tren
- Ojo si conduces un patinete eléctrico por Oviedo: necesitas casco y tener seguro
- Santi Cazorla, leyenda del Real Oviedo: 'Es bonito que te aplaudan, pero lo que me importa es seguir compitiendo
- La autopista del Huerna sale perdiendo: el Gobierno gasta 27 millones de euros más en Galicia para rebajas en los peajes