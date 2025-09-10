El del Fiscal General del Estado sentado en el banquillo por delito de revelación de secretos es uno de esos momentos que resumen un país. No se trata de un simple accidente, es el retrato fiel del deterioro político de una época: el acusador acusado por extralimitarse en sus funciones tras haber intentado torpedear por todos los medios la investigación. La toga convertida en sudario de su propio prestigio y el de la institución que representa. No solo eso, está también el hecho de que el Gobierno siga abrazado a él como si García Ortiz formase parte del Consejo de Ministros. El Ejecutivo ha salido en tromba a defender a su fiscal del mismo modo que si se tratara de un ministro en apuros, incluso con mayor vehemencia. Lo han convertido en uno de los suyos; no parece un garante de la imparcialidad y sí, en cambio, un compañero de gabinete. No habría que confundir la independencia judicial con la disciplina de partido, pero para los portavoces oficiales del Gobierno, y también para los que no lo son, Álvaro García Ortiz, en teoría un servidor de todos, es como un miembro de la tribu, protegido bajo el ala de un ejecutivo que, en lugar de guardar distancia, se empeña en estrecharla hasta la fusión. Es el abrazo del oso.

Oímos repetidamente que la justicia es igual para todos. Igual de benévola para quienes gozan de la protección gubernamental y de la retórica de la estabilidad democrática. A ella, perversamente, recurre Pedro Sánchez, cuando en otro gesto insólito en cualquier democracia, desliza sospechas sobre los jueces precisamente en el momento en que algunos de sus familiares más directos están siendo investigados. El ruido de la política envuelve a ciertos acusados con un calor que los acerca peligrosamente a la impunidad..