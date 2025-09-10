Cada día llegan nuevas noticias sobre la vertiginosa implantación de la inteligencia artificial en nuestras vidas. Primero, fue a través de mis hijos, universitarios, que para mí sorpresa la utilizan de forma natural en sus clases y exámenes. Pregunté si eso no era hacer trampa. Indignados con la mera sospecha y tras reprocharme que no vivía en este mundo, me respondieron que en absoluto. Que incluso los propios profesores les animaban a recurrir a herramientas como ChatGPT, ya que tendrían que utilizarlas en su futura vida laboral.

Serán cosas mías. Cosas generacionales de alguien que pertenece a la época en la que los largos veranos del bachiller se empleaban recibiendo clases de escribir a máquina. Clases que, por cierto, me resultaron muy útiles en mis primeros trabajos e, incluso, para los teclados de los ordenadores, en un oficio en el que la velocidad es tan valorada. ¿Se imaginan a esos jóvenes que escriben como el viento con un pulgar recibiendo clases de mecanografía?

La segunda alerta de la extensión de la IA la recibí este verano en una cita médica rutinaria con mi internista. Me recibió preguntándome si me importaba que grabara la consulta. Dije que sí, sin pensarlo demasiado. Me explicó que se estaban haciendo los primeros ensayos para utilizar la inteligencia artificial en las clínicas. No quise indagar mucho sobre de qué manera. Supongo que en un futuro próximo, la propia doctora será sustituida por la herramienta, que dispondrá de toda la información que yo, y miles como yo, le hemos ido facilitando sobre nuestras dolencias. Casi me arrepiento de haber dado el sí ante el temor de que mi historial clínico acabe en la "dark web".

La tercera alerta, y no menos importante, me llegó cuando realizaba una consulta en Google. El buscador me respondió con una "vista creada por IA". Ya no ofrece los mejores resultados encontrados, sino una elaboración propia del chatbot. Ya no me ofrece directamente las respuestas más completas de revistas especializadas o de expertos en la materia de que se trate. Algo, por cierto, que va a perjudicar notablemente a los periódicos, cuyas noticias han sido relegadas a lugares más recónditos.

Por si fueran pocas razones, el pasado mes de agosto, distraídos en nuestras cuitas nacionales, no valoramos lo suficiente una noticia especialmente preocupante. La publicó el New York Times y se trataba del primer caso de un efecto secundario grave de la IA. Muy resumida, la historia es que el adolescente de 16 años Adam Raine acabó desarrollando una relación tan estrecha con Chat GPT, que la herramienta acabó diciéndole cómo suicidarse.

Adam comenzó consultado dudas sobre sus tareas escolares. Poco a poco, la intimidad entre el joven y la máquina fue estrechándose. Las confesiones se hicieron cada vez más íntimas, hasta el punto de que Chat GPT se convirtió en su mejor amigo y en su psicólogo. Ante sus requerimientos, el chatbot empezó por ofrecerle apoyo emocional e información sobre cómo recibir ayuda médica. Pero Adam fue más allá. Engañó a la inteligencia artificial diciéndole que buscaba información sobre el suicidio para una historia de ficción que estaba escribiendo.

Según la demanda interpuesta por los padres contra OpenAI -empresa creadora de Chat GPT- el chatbot estableció una relación íntima con su hijo a lo largo de meses. El mismo día de su muerte, le ayudó a robar una botella de vodka que sus padres tenían escondida, le proporcionó una explicación sobre cómo hacer un nudo corredizo lo "suficientemente resistente para colgar a un ser humano". Adam fue hallado muerto horas después de esta conversación.

La IA empezó siendo un juego para gastar bromas en las redes sociales o una versión actualizada del Rincón del Vago. Sin duda, está siendo también de gran ayuda para las más diversas tareas, investigaciones o avances científicos. Sin embargo, nadie se ha preocupado de sus posibles efectos nocivos. Da la impresión de que primero se ha distribuido la herramienta y, sobre la marcha, ya se irán descubriendo las consecuencias no deseadas. El joven Adam no sería más que una cobaya humana, sacrificada en beneficio de un presunto progreso.