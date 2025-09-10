Justo reconocimiento a la fruta

Vayan estas cuatro palabras para reconocer lo que es de justicia y darle la altura de miras a un asunto que la sociedad plebeya pretende vilipendiar. Ya en los textos de nuestros clásicos encontramos espléndidos pasajes que reconocen las virtudes de estas mujeres sobresalientes: las putas. Con que lindos versos abre Nicolás Fernández de Moratín su valiente y grande obra del "Arte de las putas": "Hermosa Venus que el amor presides/y su deleites y contentos mides, /dando a tus hijos con abiertas manos/en este mundo bienes soberanos".

Olé, Nicolás. Tus estrofas no cayeron en saco roto, después de casi siglo y medio, la exaltación de las putas como madres están en su máximo apogeo. El recuerdo de tus mujeres y sus hijos, querido Nicolás, lo corean las multitudes cuando se concentran en eventos de gran calado. Encendió la mecha la presidenta de la Comunidad de Madrid, tan suya, original y simpática, que no se contuvo, y ante miles de telespectadores en mitad del Congreso de los Diputados pronunció en voz media, que leímos en sus labios, los valores de Pedro recordándole su procedencia materna. Y, como dijo el portavoz Carlos Diaz Pacheco: "Estas tres magnificas palabras de la jefa se convirtieron en el hit del verano y miles de ciudadanos las gritan a pleno pulmón y a satisfacción plena a la primera de cambio: ¡Pedro, hijo de puta!". Los timoratos del lenguaje, en un alarde de estúpida originalidad, siguiendo los pasos de su directora del coro, canturrean: "Me gusta la fruta". Me meo. Bueno, perdón, me hago pipí.

Y así va el país. Unos fabricando halagos cariñosos a los otros y a sus madres, otros preparando el pico y la pala para cavar fosas, mientras papá Feijóo se marca unos pasitos de baile y desafina, con menos gracias que una alumna de primero de sevillanas, en un karaoke. Adivinen que pieza bailan, fácil, "mi limón mi limonero", sin excluir entre líneas "me gusta la fruta". ¡Cómo se divierten!

Otros, entre ellos el hijo de la señora, se parte el alma defendiendo a un pueblo que quieren exterminar, casi ya lo está, y aunque hagan oídos sordos, el Pedro, coloquialmente Perro para sus amigos, no decae e insiste en las altas esferas para detener el maldito genocidio. Pedro Sánchez clama en el Congreso por un Pacto de Estado contra la emergencia climática y que el próximo año la fruta no se chamusque y podamos comerla ya que nos gusta tanto. No para el puñetero, ni las estacas que le ponen entre los radios le hacen detenerse. Su madre le escribe de vez en cuando, preocupada, y él le dice que esté tranquila, que no está solo, que está rodeado de hermanos.