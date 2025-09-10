Las noventa romerías del verano llanisco

Había una verbena cada día. Todos los del verano. Y los veranos llaniscos eran diferentes. También los veraneos, por supuesto porque en los pueblos del Oriente asturiano se celebraban romerías todos los días de junio a septiembre. Cada pueblo celebraba a su patrona/o, su virgen, su verbena desde Nueva hasta Noriega, de Colombres al Guadamía. Hoy se siguen celebrando, pero, salvo excepciones, son casi testimoniales. Solamente algunas "llenan el prau".

El veraneo iba desde san Juan en Balmori al Cristo de Nueva, pasando por san Pelayo en Niembru, cuatro romerías en Celorio y la folixia continua de la villa, de Llanes. Y se cerraba prácticamente con la distinta Quema de las Bruxas en Barro y la procesión en torno a la ría del Bau festejando a san Roque. San Antolín, en Naves, era una gran fiesta, pero ya era septiembre, verano pero septiembre, cierre para muchos, de la temporada, que se despedía con su danza clásica: "Glorioso San Antolín, hasta el año venidero / si no nos vemos aquí / nos veremos en el cielo".

Las más famosas verbenas eran la de la Vega de la Portilla, "la Velada", que atraía gente de toda Asturias, de León y de Cantabria, en un pradón de las afueras de la villa, el Santiago de Posada, lla gran estrella musical en Santa Ana en Naves, que celebraba también San Antolín y su toro de fuego, y el Cristo de Nueva. Por supuesto en Llanes había verbenas casi todos los días. Empezaban por la Magdalena y Santa Ana, seguían con las de San Roque, las de la Virgen de la Guía y agotaban el verano con El Morru. Pero también eran grandes fiestas las de la Virgen en Poo, los Santinos de Porrúa… En fin, La Borbolla, Vibaño, Los Carriles, Buelna, Vidiago, Andrín, por supuesto el Certamen del Queso de Cabrales y día tras día, de Bustio a Ribadesella, de los Picos hasta el mar, todo el verano había folixia. Además de en el gran municipio de Llanes, en la comarca Oriental.

Cada verbena se distinguía de las otras, con diferentes y grandes orquestas llegadas de Galicia, del centro de Asturias, o de Cantabria, unas; otras más locales y modestas, como la conocida como Los Panchines llaniscos. A cada romería acudían los jóvenes, nativos o veraneantes, de toda la comarca, que llegaban en autoestop, en moto o en bicicleta, y sobre todo, muchos andando (ida por la tarde y vuelta de madrugada) y pocos en coche.

También la tarde se amenizaba con los churros de Dorila, las avellanas de las porruanas ("¿No la cascais, chavales?"), la sidra y los "cubatas" del gaiteru y las tómbolas y tiros de perdigones. Y del agarrao (con los Panchines y su "ahora la misma pero más lenta") y la canción del verano se pasó al rock y al twist o la bossanova. Eran más de noventa las romerías y verbenas que cubrían los 94 días del verano, en que triunfaba el "Es Mary Carmen dijeron todos", aquellas tardes de verano antes de que "Arena Caliente" de los Pekenikes fueran la sintonía de "Escala en hi-fi", Mari Trini cantase lo de "quién a los quince años no se dejaba abrazar" y mucho antes de que Víctor Manuel triunfase con "La Romería".