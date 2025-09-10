La opa que explica un país

Una importante mayoría de clientes de BBVA que viven en Cataluña proceden de la antigua Caixa Catalunya. Son clientes que ya han vivido una absorción que fue hecha con cautela, aunque precisó del cierre de unas cuantas sucursales. Sin embargo, a pesar de estos recortes, mantuvieron el sentido diferenciador por una evidente necesidad del negocio. Así que el banco de Carlos Torres ya sabe cómo ejecutar estas decisiones de guante blanco. Sensibilidad y dinero. No hay más.

El caso del Sabadell también es de estudio. El banco de Josep Oliu realizó adquisiciones sonadas porque tocaron territorios muy propios. Recuerden el Banco Guipuzcoano, el Banco Gallego, el Atlántico, el Herrero, el Urquijo y la CAM, por supuesto, una de las cajas con mayor potencial en el Levante.

Las dos entidades enfrentadas ahora por una opa tienen una dilatada experiencia en absorciones o reorganizaciones como para saber dónde se la juegan. La suerte de ahora es que la política solo entra cuando se la obliga a intervenir, que es más o menos lo que ha ocurrido al poner el Gobierno algunas condiciones. Pero así van las cosas.

Ahora que llega el momentum final y que todo debería estar resuelto antes del 7 de octubre es la ocasión para analizar, desde el punto de vista de estrategia psicológica, las diferencias existenciales que han aplicado cada una de los equipos directivos.

Sin duda, Sabadell se ha movido más en el espacio sentimental e identificador con el territorio que el BBVA, que ha sido más pragmático y económico. Esa es la diferencia. Y probablemente es lo que contará en la decisión final.

No es necesaria demasiada historia para explicar el resumen de las consecuencias de una opa con vencedor BBVA: nos encontraremos ante uno de los bancos más potentes de Europa. Tampoco resulta difícil resumir lo que se contará si el éxito es para el Sabadell: la consolidación de un banco ligado a un lugar. Como si se tratara de un cuadrilátero y el arbitrado tuviera agarrados los brazos de Torres y Oliu, la decisión no estará en manos de unos árbitros, sino de los accionistas. Así que el relato de esta aventura económica también ayudará a descubrir en qué punto se encuentra la realidad del país. ¿Nos encontramos, una vez más, ante un debate de identidades que tengan que reclamar la herencia de unos industriales del Vallès que querían financiarse en el siglo XIX o en una realidad expansiva y de musculatura financiera que reclama el siglo XXI? No hay una respuesta buena. Las dos explican una historia sincera, aunque una mire al pasado y la otra al futuro.