Con los pies en el suelo

Bien por dejadez o por ignorancia, nunca fui al podólogo. Mi preocupación por mis pies fue siempre minúscula, sin duda porque nunca tuve problemas importantes que padecer con ellos. Pues resulta que acabo de recorrer como peregrino los casi 800 kilómetros que separan Roncesvalles de Santiago de Compostela haciendo el Camino Francés. Una experiencia dura, con momentos de lucha contra tu propia voluntad, pero muy recomendable. Una propuesta sencilla y profunda a la vez, una oportunidad para darle la vuelta al calcetín de tu vida y repensar muchas cosas.

Lo primero que adviertes, es que los pies pasan a ser parte fundamental de tu cuerpo como motor de la aventura. Obligado estás a cuidarlos y a estar pendiente de ellos para cubrir con éxito este ejercicio práctico de humildad, en el que te puedes encontrar con la gente más dispar del planeta. La mayoría, por cierto, extranjeros. Se respira pluralidad por los cuatro costados.

Allí encontré a un peregrino francés que, literalmente, vivía en el Camino. Estaba incesantemente recorriéndolo, le conocían en todos los albergues y no parecía tener ninguna prisa. Su semblante reflejaba que había encontrado todo lo que necesitaba en la vida para sentirse colmado. Naturalmente, recortaba sus etapas porque, entre otras cosas, no tenía prisa por llegar a ninguna parte en concreto. Recordé aquello de que lo importante no es la meta, sino el propio itinerario.

En la caminata jacobea te encuentras jóvenes, muchos jóvenes. Algunos, por ejemplo, de Nueva Zelanda. Hasta desde las antípodas se sienten atraídos por este desafío, aunque no acabas de comprender bien cómo ha podido llegar hasta ellos noticias de esta Ruta, estando como está tan lejos de ellos geográficamente.

En el Camino, aunque hablas con muchas personas, nadie hace el recorrido por ti. Tus pies son los que te mueven, y está claro que con ellos en el suelo se piensa muy bien. Todos los días salen a tu encuentro pueblos, aldeas, patrimonio, maneras distintas de ver y entender esta Ruta. Administraciones que no la cuidan y otras que se desvelan, dependiendo de la comunidad o el municipio por el que pases. También constatas la tremenda descoordinación existente entre los poderes públicos según las zonas. Igualmente, te sale al paso la red privada de servicios, en la que cohabitan desde los comerciantes más respetuosos hasta asaltantes aprovechados ofreciéndote las más variopintas y prescindibles atenciones.

La jacobea es negocio, cultura, arte, historia, espiritualidad e introspección personal. Un gran cajón de sastre en movimiento que responde, como no podía ser de otra forma, a la más amplia condición humana. Nunca me olvidaré de un tramo cerca de Estella. Allí, un mediodía a 35 grados, una ciclista me hizo esperar bajo la sombra mientras me traía agua fría ofreciéndome, por si era poco, su cantimplora como regalo. El Camino, además de intereses, es solidaridad, convivencia y cooperación frente a la competitividad exacerbada.

Al llegar a tierras castellanas y gallegas me topé con los ecos de las olas incendiarias que, inevitablemente, te llevan a reflexionar sobre el respeto a la tierra y al medio ambiente. El peregrino lo sabe bien, pues con su esfuerzo cotidiano se sabe parte del paisaje.

El estrés de nuestra civilización provoca que se desaten las costuras de la salud mental y descubres que no todo se arregla con avances técnicos y científicos. A veces, hay que recurrir a soluciones básicas. Somos tan vulnerables que necesitas depender de tus propios pasos para entenderlo. Tus pies son la referencia, los que te marcan la huella de la dirección en la que caminas. Razonar con ellos en el suelo es rebelarte contra todas las corrientes que pugnan por alejarte hacia el marketing y las medias verdades del mercado.

Hay más vida de la que nos venden como rutinaria. La del Camino es una aventura que nos hace libres, precisamente, porque nos obliga a mantenernos con los pies en el suelo.