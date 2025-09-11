Alfonso Toribio: el arquitecto impenitente

Alfonso Toribio, actor principal en la agenda cultural de Asturias durante los últimos 30 años, nos ha dejado. Los que hemos estado en su entorno durante ese tiempo le echaremos de menos.

Alfonso presidió Tribuna Ciudadana durante más de veinte años. Lo que es ahora Tribuna Ciudadana, para lo bueno y para lo malo, se debe fundamentalmente a Alfonso. A lo largo de esos años consiguió que Tribuna Ciudadana sobreviviera y pasara de aquella Tribuna Ciudadana original que crearon sus fundadores (más pequeña y "familiar", basada en la buena voluntad de sus miembros, en el conocimiento por todos ellos de figuras del mundo literario y político, que cuando colaboraban con Tribuna Ciudadana incluso pernoctaban en sus casas) a la estructura más compleja que ahora tenemos. Alfonso jugó un papel primordial en que Tribuna Ciudadana tuviera una sede fija donde desarrollar sus actividades y tener sus oficinas y archivo. Y también, en que el premio "Tigre Juan" (que nació y creció independientemente de Tribuna Ciudadana, aunque muchos de sus protagonistas fueran los mismos) terminara siendo gestionado por Tribuna Ciudadana, con el patrocinio decidido del Ayuntamiento de Oviedo a través de la Fundación Municipal de Cultura, hasta convertirse en el buque insignia de nuestra asociación y en el premio literario de la ciudad de Oviedo, con reconocimiento nacional e internacional.

Alfonso Toribio era una persona culta y de ideología progresista. Lector y "debatidor" permanente, su formación y actividad profesional como arquitecto casi siempre le llevaban a discutir los aspectos estéticos y sociales de la arquitectura, empezáramos por donde empezáramos la discusión. De ahí que yo mismo bromeara con él con el concepto que da título a este artículo. Pero a la vez, y precisamente por ese carácter fronterizo de la arquitectura entre la técnica y el arte, Alfonso defendió sin dudar una evolución de Tribuna Ciudadana que ya forma parte de nuestra identidad. Así, Tribuna Ciudadana nació en los años 80 del siglo pasado con una doble orientación a la literatura y a la política. Pero en los primeros años de este siglo nos incorporamos a Tribuna Ciudadana un número de personas con formación científica que desde el principio reivindicamos que la "cultura científica" forma parte de la Cultura, con mayúsculas. Nos propusimos que Tribuna Ciudadana incorporara a su agenda conferencias, mesas redondas y otras actividades donde se debatieran los temas científicos de actualidad. Alfonso Toribio entendió desde el primer momento que eso representaría un enriquecimiento para la Asociación y apoyó la idea sin ambages, hasta el punto de que propició que yo mismo fuera su vicepresidente.

Su actividad y logros profesionales han sido glosados en otra parte. Desde Tribuna Ciudadana queremos reconocer a la persona que nos ha liderado durante veinte años, hasta que su salud empezó a dar señales de alarma. Descanse en paz.