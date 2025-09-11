El dron de la inoportunidad

En Polonia llueven drones rusos: esos pajarracos de metal que cuando graznan explotan. La guerra en sus nuevos términos introduce a nuestras conciencias en un nuevo escenario: ya no es necesario que un soldado dispare al enemigo, basta con programar un dron suicida y podremos presenciar la muerte con daños a terceros. Se acabó la épica de la carga de caballería, de la heroicidad a pecho descubierto de la fiel infantería. La gloria militar consiste hoy en soltar unos de esos bichos con alas y esperar que se estrellen contra un tejado. De esa guisa, la guerra se convertirá en un espectáculo por suscripción mensual: “Hoy, en Netflix, un nuevo capítulo de cómo mueren ucranianos por georradar”. Hazañas bélicas con piloto automático made in China con recorrido en Tik Tok.

Por culpa del dron ruso de la inoportunidad, La OTAN promete defender cada centímetro de suelo aliado sin saber en qué bando militará esta vez el amigo americano. Aunque la realidad es que nadie quiere extender aún la cinta métrica para comprobar a qué distancia se encuentra la Tercera Guerra Mundial. Mejor posponerlo, como quien retrasa una cita con el dentista: sabes que va a doler y rezas para que no te toque todavía.

La Rusia de Putin, ese zar con carné del KGB al que solo le falta un Rasputín al lado que le bendiga los drones antes del despegue, nos recuerda con su última bravuconada que la frontera con la Alianza Atlántica es como una cita en Tinder: basta un desliz para que se encienda la llama. La paz está, hoy más que nunca, en modo avión. Sin tripular.