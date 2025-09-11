¿Una Iglesia comunista?

A raíz de los sucesos de Torre Pacheco y Jumilla, y relacionado con las declaraciones del líder de Vox, el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Luis Argüello, cometió un grave error al referir que "ni capitalismo ni individualismo son la solución. ¡Dignidad humana y bien común!".

Estas declaraciones son un ejemplo preocupante de cómo parte de la jerarquía eclesiástica parece haber olvidado la historia, y quizás pretenda una metamorfosis de la doctrina social de la Iglesia e incluso la naturaleza del cristianismo. Más preocupantes son aún las declaraciones del arzobispo de Tarragona, que sin haber ganado unas elecciones pretenda ejercer de político, declaraciones que contrastan con la valiente voz del arzobispo de Oviedo, menos dado a la corrección política y que al menos recordó el principio elemental de la reciprocidad en nuestras relaciones con el mundo musulmán.

Quizás Argüello quiso marcar distancia con la derecha tras las recientes críticas que recibió de alguno de sus pares por su aparente cercanía con Vox, pero demonizar el capitalismo es darle la espalda al único sistema que ha sacado de la miseria a miles de millones de seres humanos.

Quienes atacan al capitalismo, toda la izquierda y parece que la jerarquía eclesiástica, quieren regresar a un mundo de pobreza generalizada y miseria resignada. En las últimas décadas, gracias al comercio, la inversión y la apertura de los mercados, más de mil millones de personas han abandonado la pobreza extrema. Nunca antes, a pesar del crecimiento de la población, había habido menos pobres en el mundo. Esto no lo ha logrado la beneficencia del Estado, ni la iglesia, ha sido la iniciativa privada, el esfuerzo individual y la libertad económica.

No hace tanto, la Iglesia fue defensora de la economía libre. Muy al contrario, san Juan Pablo II, en Centesimus Annus, defendía la economía de mercado, dentro de un marco legal justo, como el camino que más respeta la dignidad del hombre y que mejor sirve al bien común. Esta encíclica, que se publicada el 15 de mayo de 1991, coincidió con dos años de retraso, con la caída del muro de Berlín, el desmoronamiento del comunismo soviético y la consiguiente victoria del capitalismo liberal. Una encíclica que repasa extensamente los errores del socialismo que la Iglesia rechaza.

El Papa polaco, conoció en carne propia el totalitarismo comunista. Sin libertad económica, no hay libertad real. Y también denunció la tentación del Estado providencia que lo acapara todo, que paraliza la iniciativa social y que reduce a los ciudadanos a súbditos dependientes. Todo lo contrario de lo que parece persigue ahora la Iglesia del Siglo XXI, que orilla algo fundamental, la fe cristiana se apoya en la dignidad de la persona y en su libertad.

El cristianismo no es colectivista, no prioriza el bien común a costa de la dignidad de la persona y su libertad. Jesucristo no vino a diluir al hombre en la masa, sino a salvar a cada persona concreta, irrepetible. Proscribir el individualismo en aras de un supuesto bien común definido por no sabemos quién, es un error. El egoísmo es condenable, pero el respeto a la individualidad es esencial en la fe cristiana, sólo quién es libre puede pecar, y sólo quien peca puede ser perdonado. Una religión sin libertad, incluso para equivocarse o pecar, un bien común impuesto, no es religión es sumisión. En términos religiosos sólo el término árabe Islam significa sumisión a la voluntad de Allah (Dios).

No hay amor al prójimo sin reconocer primero su libertad y su dignidad. Confundir esa visión con una especie de colectivismo impuesto desde arriba no es cristianismo, es pura ideología disfrazada de moralidad, o simplemente necesidad de subsistencia a costa de los impuestos.

Sobre esta base, la ayuda al necesitado no se impone por decreto fiscal. La caridad cristiana es libre, nace del corazón y del compromiso personal. Lo contrario es sustituir la virtud por el impuesto, la libertad y el amor por la coacción. Quien mejor definió la libertad, fue el gran jurista italiano Bruno Leoni, cuando dijo que libertad es la ausencia de coacción. La solidaridad impuesta es coacción, ni amor ni libertad ni caridad.

Cuando algunos sectores de la Iglesia se alinean con quienes reclaman más impuestos para financiar la solidaridad, olvidan que los cristianos primitivos se distinguían precisamente por su caridad voluntaria, no por pedir al César que recaude más. Convertir al Estado en un sustituto de la caridad es abdicar de la misión cristiana.

Hay que insistir en lo evidente, el capitalismo ha reducido la pobreza más que cualquier otro sistema. El cristianismo se basa en el respeto a la persona, no en su disolución en el colectivo. Y la caridad es un acto libre, no un impuesto disfrazado de virtud.

Quienes desde la jerarquía olvidan estas verdades básicas deberían preguntarse si no están traicionando lo que dicen defender. El Evangelio nunca habló de demonizar la libertad ni de delegar la caridad en la Hacienda pública. No queremos una Iglesia comunista.