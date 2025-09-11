Ser "médico" de animales

En mi caso, la veterinaria no fue una casualidad. Fue una herencia. Yo quería ser como mi padre. Él es veterinario rural en el oriente de Asturias y de niño me llevaba con él muchas tardes o algún fin de semana a visitar las granjas de la zona. Para mí, aquello era lo más parecido a una aventura. Había de todo: vacas, ovejas, cabras, caballos, gallinas, ocas… Y siempre pasaba algo. No existía una rutina clara. Sabías a qué hora salías pero no a la que volvías.

Imaginen un crío de seis o siete años, metido en un coche viejo por las carreteras que suben hacia los Picos de Europa, con lluvia, niebla o sol, daba igual. A mí me daba lo mismo si había barro o si el coche resbalaba en una pista. Lo que me impresionaba no eran solo los animales, sino ver cómo la gente recibía a mi padre. Él era el "médico" de sus animales, y con eso también cuidaba de la familia. Si una vaca paría bien o un rebaño estaba sano, había leche, había carne, había ingresos. Y si las cosas se torcían, el susto era grande y la preocupación se notaba en las caras.

De todas esas salidas recuerdo una tarde de invierno. Una vaca estaba de parto y el ganadero estaba nervioso porque aquello no pintaba bien. La cuadra estaba fría, húmeda, con el suelo lleno de paja y estiércol. Yo me quedé en un rincón, con el corazón en un puño, viendo a mi padre arremangarse y meterse de lleno en la faena. El silencio se rompía con los mugidos de la vaca y las palabras tranquilas de mi padre. Tras mucho esfuerzo, acabó sacando un ternero vivo, empapado y resollando. El ganadero casi lloró de alivio. Yo también respiré.

Hubo otros momentos parecidos. Recuerdo un verano, en un pueblo pequeño, cuando un rebaño entero de ovejas estaba enfermo. El ganadero nos esperaba en la puerta de la cuadra como si esperase un veredicto. Yo no entendía entonces la magnitud del problema, pero lo vi en sus ojos: si las ovejas no se curaban, la ruina estaba a la vuelta de la esquina. Mi padre pasó horas revisando, hablando con calma y dando indicaciones claras. Al marchar, aquel hombre le apretó la mano con tanta fuerza que casi se la rompe. Yo entendí que no se trataba solo de medicina: se trataba de confianza, de estar ahí cuando hace falta.

Algo que siempre me dejaba boquiabierto era la manera en que aquel antiguo trueque, tan propio de las películas que uno veía en la infancia, seguía cumpliéndose al pie de la letra. Te daban una docena de huevos recién puestos, un trozo de queso gamonéu, un tarro de arroz con leche o una cesta rebosante de verduras brillantes… Todo ello en pago parcial, o a veces total, de la visita.

Esa simbiosis, tan natural y tan honesta, me maravillaba. Había en ella algo más que un simple intercambio: era un gesto de confianza, un recordatorio de que, en medio de las dificultades y la vida rural, las personas encontraban formas sencillas y hermosas de cuidarse mutuamente.

Ese tipo de escenas me marcaron. Entendí, sin que nadie me lo explicara, lo importante que era el trabajo de mi padre. La veterinaria no es una profesión limpia ni cómoda. Es dura, de mucho esfuerzo y muchas veces ingrata. Pero también es necesaria. Y en cada visita, en cada tratamiento, en cada parto atendido, se protege no solo al animal, sino al ganadero y a su familia.

Por eso me hice veterinario. Porque desde niño vi lo que significaba este oficio: dar la cara cuando los animales se enferman, arrimar el hombro cuando la gente lo necesita y hacer lo posible para que todo siga adelante. Hoy, puedo decir orgulloso que soy veterinario, y no hay día que no me acuerde de esos primeros contactos con esta preciosa profesión.