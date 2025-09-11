Al presidente de la Junta General

Terminada la intervención de Sanz Montes ante sus seguidores en la celebración de la virgen de Covadonga de 2024, el presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño, argumentaba:

"Escuché con atención su discurso, excelencia, y cuando abandonaba la Basílica me hice el propósito de no acudir más a la cita hasta tanto en cuanto no se produjera una rectificación por su parte –ni siquiera es preciso explicita– para despolitizar el acto".

"Me va a permitir Su Excelencia que le recuerde que el ejercicio de la libertad de opinión por parte de personas que ostentamos responsabilidades públicas debe someterse al filtro de la prudencia, la proporción y el sentido común".

"No puedo admitir ni validar con mi presencia el tono peyorativo (rayano en el desprecio) que empleó para desacreditar a las mujeres que luchan a diario por su derecho a ser protagonistas de su propia vida, y el reproche furibundo exhibido frente a aquellas personas sensibilizadas con la problemática ecologista y el medio ambiente".

En su argumentación, Cofiño equiparaba su responsabilidad pública como presidente de la Junta General de toda la ciudadanía asturiana con la del líder de una confesión religiosa. Gravísimo error. Como responsable de una determinada comunidad que lo acepta como tal, y en sus celebraciones, Sanz Montes está amparado por la Constitución para defender las ideas que quiera (y que le acepten sus adeptos) siempre que no vulnere las leyes. Él sólo representa a sus fieles seguidores y ellos son los que le autorizan con su presencia a sus afirmaciones. No tiene ninguna responsabilidad pública superior a la de cualquier otro ciudadano.

Caso totalmente aparte es el del presidente de la Junta del Principado. Él sí es un cargo público. Representa a toda la ciudadanía de la autonomía y, por ello, tiene limitadas sus actuaciones como tal (no a nivel personal como Juan Cofiño).

Por eso, allá por el año 1982, el Tribunal Constitucional (sentencia 24/1982 de 13 de mayo) afirmaba:

"El principio de libertad religiosa reconoce el derecho de los ciudadanos a actuar en este campo con plena inmunidad de coacción del Estado y de cualesquiera grupos sociales, de manera que el Estado se prohíbe a sí mismo cualquier concurrencia, junto a los ciudadanos, en calidad de sujeto de actos o de actitudes de signo religioso".

Es decir, que el presidente de la Junta del Principado no debe asistir a la celebración cristiana de la virgen de Covadonga, no porque le resulten intolerables "el tono peyorativo (rayano en el desprecio) que empleó para desacreditar a las mujeres que luchan a diario por su derecho a ser protagonistas de su propia vida, y el reproche furibundo exhibido frente a aquellas personas sensibilizadas con la problemática ecologista y el medio ambiente" sino porque ¡se lo prohíbe la Constitución!

Como cargo público no puede participar como sujeto en actos religiosos aunque profese (como ocurre con Barbón) la creencia del convocante. Como representante del Estado debe un absoluto respeto a las opiniones de otros ciudadanos que no vulneren la ley por peyorativas y furibundas que sean. Otra cosa es que como ciudadano e incluso como católico discrepe de las declaraciones del ciudadano Sanz Montes, pero para ejercer esa crítica tiene que hacerlo como persona (o como católico si prefiere), de forma ajena a su cargo y nunca desde éste.

El grave error al fundamentar su conducta en 2024 le lleva a un nuevo error en 2025 cuando afirma que acudió a la misa del Día de Asturias y defiende acudir a Covadonga "por institucionalidad", es decir, que considera necesaria su concurrencia, junto a los ciudadanos, en calidad de sujeto de actos o de actitudes de signo religioso por razones de su cargo. Y lo justifica por su deseo de establecer unas relaciones de diálogo entre el Estado, al que representa, y una determinada comunidad religiosa. Y para ello tiene que vulnerar la interpretación que de la Constitución Española realiza su máximo intérprete.

Señor presidente de la Junta General: respete a toda la ciudadanía asturiana y la Constitución Española. No participe como representante del Estado en actos confesionales.