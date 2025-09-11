Sabadell-BBVA, la hora de la verdad

Parece que, finalmente, la opa de BBVA va a quedar en manos de los propietarios del Sabadell que son sus accionistas. Hasta ahora han opinado muchos que no pueden decidir. En esta operación hemos asistido al duelo entre dos grandes bancarios, César González-Bueno, CEO del Sabadell, y Carlos Torres, presidente de BBVA. Este último, en la entrevista publicada días atrás en este periódico, lanzó dos ideas para los accionistas de la entidad vallesana: el precio de la oferta es inamovible porque permite capitalizar la prima establecida en el anuncio de la operación, pero el mercado no da garantías de que el valor se mantenga o aumente si no se hace.

Y segunda idea: la fusión acabará catalanizando a BBVA de alguna manera en lugar de desdibujar el peso de este territorio. Torres argumenta mejor para los accionistas institucionales, que en algunos casos comparten las dos entidades, con los que asegura que habla de manera permanente. Y ellos son clave en este momento de la operación ya que su decisión puede arrastrar a los pequeños. Mientras que la estrategia de González-Bueno hace más mella en los minoritarios al ofrecer beneficios más tangibles a corto plazo, como pago del dividendo por la venta de TSB, con la intención de que bloqueen la operación.

Llega el momento de anticipar también las consecuencias de que no se haga la operación. Para los equipos directivos, las expectativas son mejores en el caso del Sabadell que de BBVA. Pero estratégicamente, para los propietarios pueden ser peores en los dos casos. BBVA tiene un problema estructural que el BCE le recuerda y es su exceso de exposición en economías que están fuera del euro. Y le quedan pocas opciones de compra para enmendarlo. Sabadell tiene otro problema estructural y es la ausencia de un núcleo duro accionarial que avale al equipo de gestión, es como un club de fútbol con el presidente ausente y que está en manos solo del entrenador. Y a saber quién podría acabar ocupando esta posición. Igual pasa de catalán a venezolano.