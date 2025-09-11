Sánchez, adalid palestino

Cuando Israel emprendió su ofensiva militar en Gaza para responder a la masacre de Hamas, ante las primeras denuncias, escribí que aquello no era un genocidio porque entonces no existían aún elementos de juicio para considerarlo como tal. Pero el tiempo y el exterminio sistemático me han quitado la razón. Condenar la ciega voluntad destructora de Netanyahu es un acto de decencia que empieza por los propios israelíes que se suman a las protestas, incluidos los sionistas. Pero el conflicto de Gaza, que debería invitar a la reflexión serena y a la búsqueda de soluciones realistas, se está convirtiendo en España en munición para la política doméstica.

Pedro Sánchez se ha erigido en adalid de la causa palestina igual que antes se presentó como salvador de Europa frente a la austeridad o garante de la democracia ante la extrema derecha. En todos los casos, la lógica de sus abstracciones es la misma: transformar distintas coyunturas ajenas en capital político propio. Ojo, con esto no estoy diciendo que el presidente del Gobierno no se sienta conmovido por la tragedia igual que muchos otros ciudadanos del mundo, pero a la vez ha encontrado en ella un escenario propicio para exhibir un perfil internacional que, según sospecha, le reporta réditos políticos en casa: fuera nadie le cree y su papel es cada vez menos relevante. El Presidente se ha mostrado muy crítico con Israel alineándose con la causa palestina en un tono que desborda lo diplomático y entra de lleno en la estrategia electoral. Resulta evidente que el Gobierno español no tiene capacidad para alterar el rumbo del conflicto en Oriente Medio, pero sí para proyectar un discurso que conecte con la sensibilidad de una parte de la opinión pública, especialmente de la izquierda. Ese, realmente, es el primer objetivo de tanta identificación emocional.○n