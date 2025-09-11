La tercera España que no vio Machado

Juglar de gemidos e historiador de poemas, Serrat (Joan Manuel) se nos muestra como potencial diplomático desde aquel "La, La, La" de Eurovisión 1968, primer paso a hacer oficial el catalán en la Unión Europea. Aún se está en ello. Sintetiza quien nació en el Mediterráneo un puente entre Cataluña y el resto de España. No es ningún Peret que derrama lágrimas en la arena, que a última hora, inclinado al independentismo, nos dejó con la rumba en la mano. Ttampoco es un Lluis Llach.

Serrat, más miscible, entonó aquel mensaje pediátrico de Antonio Machado: "Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios" ceñido a las dos Españas. De la Generación del 98, Machado, como Serrat, "hablan en verso y viven en poesía" de lo que se desprende un primer punto de escisión del ánimo, las Españas frente a la adversidad y sentimiento de pérdida que nos acompaña aún desde 1998.

Cataluña y País Vasco siguen siendo España, pero las barreras (o barricadas) de lo que les queda de España pueden helar el corazón. Algo inusual: salvo que sea para un trasplante, crionizado, el corazón siempre está caliente. Fue Machado el que habló de "helar". La tercera España no será ni la auto exclusión de catalanes, que pujan por su propia división, ni las Vascongadas de Unamuno. Adelantado a la metaficción, don Miguel supo combinar sus raíces con Salamanca, conjuntando sabiduría y natura propia.

La "Tercera España" que citamos ya está aquí. La aglutinan toda inmigración que se refunde en crisol, aglutinando culturas: contraculturas, aculturas y enculturaciones varias que no encontrarán más vasallaje que el estado de bienestar, sinonimia que no busca patria ni religión, al no haber nada que conquistar más que el hospedaje y acogimiento.

La tercera España es un diseño que desea eliminar el cainismo goyesco, eso sí, interesado por quienes están al borde de la línea sufragista buscan amparo en arribadas que favorezcan el desempate en esa dicotomía aprehendida por el temperamento español desde tiempos remotos.

La tercera España es motivo de discusión e inclusión a la vez, pero ya se aproxima a un tercio de la población que se alcanzará antes de 2050, a la vuelta la esquina. Se acabó "helar el corazón", dado que los españolitos que nacen no pertenecen a ningún bando. Aún siendo fruto de la ingeniería social, que lo es, van a poner la pila a quienes levantan muros, fronteras e imponen tasas y cupos, esas nacionalidades que se levantaron gracias a manos ajenas, a su peculiar ADN.