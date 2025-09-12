Un año decisivo para Europa

Muchos de nosotros hemos comenzado septiembre con una sensación de preocupación. Este verano no ha sido el paréntesis de tranquilidad que acostumbramos a tener. Hemos visto tensiones comerciales crecientes con Estados Unidos, un presupuesto europeo que amenaza con recortes injustificables para la agricultura y la pesca, y una guerra en Ucrania que sigue desestabilizando nuestra seguridad.

Europa tiene demasiados asuntos pendientes. Mario Draghi lo ha vuelto advertir con crudeza: no hemos hecho lo suficiente para evitar "la lenta agonía del declive europeo" que anticipaba su informe sobre la competitividad de la UE. No necesitamos más discursos complacientes, sino reformas urgentes en economía, energía, innovación y defensa.

Y en este sentido, el debate sobre el Presupuesto europeo 2028-2034 será crucial. La Comisión plantea 450.000 millones para innovación, energía y defensa, muy lejos de los 800.000 que Draghi considera imprescindibles. Y, mientras tanto, se plantean recortes del 20% en la PAC y del 60% en los fondos de pesca y desarrollo. ¿De verdad alguien cree que la competitividad europea puede construirse sobre el abandono del campo y del medio rural? El sector primario no puede ser la variable de ajuste de las cuentas comunitarias. Necesitamos una PAC fuerte y unos fondos rurales estables, porque de ellos depende no solo la economía, sino también la cohesión social y territorial.

La energía es otro frente decisivo. Von der Leyen lo reconoció en su discurso sobre el Estado de la Unión: Europa debe avanzar en una verdadera Unión de la Energía. Para los españoles, esto no es un eslogan. El 83,4% de nuestra capacidad de conexión eléctrica está saturada y esto frena inversiones industriales estratégicas. Sin redes, no habrá transición energética justa ni competitiva. Necesitamos interconexiones de electricidad, gas e hidrógeno que reduzcan precios y nos permitan dejar de ser una "isla energética". Y en Asturias lo sabemos bien: sin el refuerzo del anillo central pondríamos en riesgo el suministro de energía de la zona central y de la actividad industrial presente y futura.

La seguridad se ha convertido en otra prioridad ineludible. Rusia sigue atacando Ucrania con drones y misiles, y Europa no puede seguir dependiendo militarmente de otros. La inversión en defensa debe dejar de ser un tabú: es una condición para garantizar nuestra soberanía, proteger nuestras fronteras y dar estabilidad a nuestro vecindario.

Tampoco podemos bajar la guardia en política comercial. La revisión de las salvaguardas para el acero es fundamental para la industria asturiana, que no puede competir en desigualdad frente a países que producen con sobrecapacidad y menos exigencias ambientales.

Lo mismo ocurre con los acuerdos internacionales: el debate sobre Mercosur debe abordarse como se ha hecho hasta ahora, con seriedad, asegurando que cualquier pacto comercial proteja nuestras producciones agrarias y nuestros estándares sociales y medioambientales. Abrir mercados es positivo, pero nunca a costa de sacrificar a nuestros agricultores y ganaderos.

Estos grandes desafíos requieren liderazgo y unidad. Por desgracia, el Gobierno de España dedica demasiadas energías a batallas internas en lugar de defender una posición firme en Bruselas. La centralización y renacionalización de la PAC y de los fondos de desarrollo que plantea la Comisión es un paso atrás, y sería responsabilidad del Gobierno frenarlo. Europa necesita Estados miembros que sumen, no que se ausenten.

Hay, sin embargo, motivos para la esperanza. El relato de la presidenta de la Comisión sobre los incendios en Asturias fue un recordatorio de lo mejor de Europa: cuando las llamas se acercaban a Genestoso e Ibias, España pidió ayuda y Grecia respondió; alcaldes asturianos y vecinos resistieron codo con codo, con la ayuda de los griegos, hasta salvar la zona. Ese espíritu de solidaridad es precisamente el que debe guiar la construcción europea en los próximos años.

Europa, España y Asturias tienen por delante un año decisivo. Los retos son enormes: reforzar la competitividad, garantizar la seguridad, asegurar energía asequible, proteger al campo y modernizar nuestra industria. Pero también lo son nuestras capacidades y recursos. Si somos capaces de fijar prioridades claras, reformar con decisión y defender lo que de verdad importa, podremos transformar la incertidumbre en una oportunidad para crecer y fortalecer nuestro proyecto común.

Ese es el compromiso que debemos asumir: hacer de Europa un espacio de confianza, de prosperidad y de futuro compartido.