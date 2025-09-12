Consulte a su farmacéutico

La lectura de un prospecto me ha llevado doce minutos. Abro la caja de pastillas para el colesterol y despliego una hoja larga impresa por ambas caras, con una maquetación a dos columnas. Tras el titular viene la siguiente recomendación: "Lea todo el prospecto detenidamente". Esto significa que debo leer con atención 474 líneas en letra muy pequeña.

El texto se distribuye en seis capítulos que comprenden inicio, nudos preventivos y un desenlace que queda en mi cabeza como suspense de los posibles efectos secundarios. Pero son todos tan completos que el último incluye hasta lo que los diseñadores llaman "packaging", referido al aspecto del producto: "Se presenta en forma de comprimidos recubiertos con película, biconvexos, ovalados, de color melocotón y con una ranura en una de las caras". Como es lógico, por deformación profesional, este apartado lo leí con mayor detenimiento (dos veces) y, también por lógica, pasé de largo por otro anterior que advierte de los riesgos en caso de embarazo.

La salud y la lectura van muy unidas. Tanto, que creo que algunos malestares tienen como pretexto los medicamentos, para poder leer sus prospectos; y, a poder ser, en la cama, que tantas vocaciones literarias y artísticas ha favorecido.

En el inicio de la adolescencia, sin saber nada de las camas de Vicente Aleixandre, Juan Carlos Onetti, Antoni Tàpies y tantos otros –y mucho menos de la influencia espacial que iban a tener las sábanas en la escultora Susana Solano–, ya consultaba en casa por mi cuenta "El nuevo consejero médico", un libro grueso de pastas verdes y rótulo dorado, en el que descubrí mi enorme facilidad para una empatía con los síntomas, esa que se llama hipocondría, y que crea aficiones literarias del género de autoayuda.

Por aquel entonces, la falta de apetito y mi asma operaron un logro psicosomático que, entre otras cosas, sirvió para librarme del colegio durante un curso. Como consecuencia de ello, me llevaron a Santander a una consulta con "El Brujo", famoso curandero naturista con reputación nacional, que detectaba los males mirándote el iris con una lupa.

Su prescripción, además de incluir muchas infusiones y alimentos vegetarianos, también contemplaba vahos diarios de eucalipto, con los que regresaba al seno materno de la naturaleza: cubierto con una sábana y tumbado boca abajo, sobresaliendo de la cama, con el pecho sobre el vapor, con una lámpara dentro de la humedad de esa cueva, leía tebeos, inmerso en el olor que me recordaba el del eucaliptal que mi padre había plantado en Carda (Villaviciosa), delante de casa. Y así, acogido por lo espacial y envolvente, disfrutaba de las aventuras de "El Capitán Trueno" junto con Sigrid, Goliath y Crispín.

Cuando ya cesaba casi por completo el vaho, clausuraba la sesión pasando una esponja con agua fría por el pecho, para dejar bien cerrados los poros que el vapor me había abierto.

Hoy, con un excelente apetito y gozando de buena salud, sigo abriendo y cerrando otros poros y lecturas, acudiendo a la biblioteca pública y también a la farmacia que tengo muy cerca de mi domicilio, donde cuento con mi farmacéutico de confianza, que ejerce como un buen librero de cabecera, con recomendaciones de prospectos para el suspense, facilitándome también, con sus análisis, el desenlace de mi colesterol en los parámetros porcentuales que circulan por mi sangre.

Con tan buena cobertura, y sin la necesidad de perder ahora cursos escolares con lecturas obligadas, mantengo la sana esperanza de poder seguir leyendo –con preferencia en la cama– durante un tiempo largo y libre: mi madre puede leer sin gafas con 101 años. Así que no lo dude si tiene dudas, igual con la salud que con el género de sus lecturas: consulte siempre a su farmacéutico.