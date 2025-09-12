La culpa es del neurocórtex

Los científicos llaman neurocórtex a la parte exterior de nuestro cerebro, la piel de la mandarina. Es en esa zona, según nos cuentan los que saben, donde nos radica la discurridera, estando en el resto del cerebro, el cogollu, el resto de funciones, lo instintivo y el disco duro que nos hace funcionar como seres vivos.

Al parecer la fiesta empezó cuando a un chimpancé un poco espabilado le picó la curiosidad y quiso salir del bosque y conocer las praderas circundantes, lo que le forzó a comer lo que pillaba, porque en la sabana no había cerezales ni nozales ni otros frutos, y lo de pacer como una vaca no le convencía. Mejor unos huevos de pato, o ya puestos, el pato.

Esa experiencia –conocer mundo, tener que alimentarse con cosas diferentes, cazar, construir abrigos– le obligó a acrecentar su cerebro, y ocurre que esta parte del cuerpo, de materia grasa, funciona igual que los músculos: crece al ejercitarse –y se vuelve ruinuca si no se usa–. En una palabra: en la parte de afuera, en la corteza, se fueron creando neuronas nuevas. Y algún sabio, amigo de los idiomas, del palabreru, llamó a ese sector "neurocórtex", que suena más científico que "parte exterior del cerebro". Y conforme nuestro "güelu" –por cierto, africano, vaya golpe cuando lo supe, de hecho comenté en casa que no se divulgase– iba buscando más finca, por lo que tenía que aprender a orientarse, y más variación en el menú –inicios de la gastronomía–, esa corteza, iba creciendo. Más que crecer en volumen, que también, era en calidad, mejores neuronas. Es conocido que no todo es el tamaño, la ballena tiene un cerebro de la virgen y no sabe hacer la "o" con un canuto.

Y en eso estamos, hoy la finca a explorar es Marte, mañana será otro sistema solar por ahí. Y tenemos cupón de la Once, y Liga de fútbol, y playas con chiringuitos, y otros adelantos, prueba indiscutible de que nuestro neurocórtex sigue mejorando. Por eso llegará un día en el que entendamos cosas que hoy todavía no pillamos, por evidentes que sean. Ejemplo: se han inventado las elecciones; gracias a ellas se sabe que media España vota a la derecha y la otra media a la izquierda. Y que es imposible eliminar a una mitad, pero a pesar de ello cada una de las dos Españas sueña con borrar del mapa, o arrinconar del todo a la otra. Bueno, esto ya se intentó en unas cuantas ocasiones a lo largo de nuestra historia, sin resultado ninguno salvo una buena carnicería. Pero en ello se sigue, cuando la solución es mucho más simple: se llama respeto por el otro y entenderse. Ese sistema lo utilicé en casa con mis hijos cuando llegaron a la edad asilvestrada de la pubertad y funcionó bien. Entonces, ¿por qué no ocurre en nuestra sociedad? Pues muy fácil, porque todavía tenemos el neurocórtex poco desarrollado, es eso. Bueno, hay que decirlo todo: un conocido, antropólogo, me contó hace tiempo que hay evidencias de que sí se dieron cruces entre el "Sapiens" y el "Neandertal". Y a veces se nota. Se nota mucho. Estarán conmigo en que hay dirigentes políticos, de los que mandan y de los contrarios, que les canta el ramalazo de Sidrón. Pero hay que ser positivo: prosigue el desarrollo del neurocórtex, y por tanto llegará el momento en el que la ciudadanía exigirá sean apartados aquellos políticos, de cualquier tendencia, tan poco evolucionados biológicamente que solo venden ideología y choque, cuando lo que la Tierra necesita es sentido común, equilibrio, erradicación firme de los abusos y paz.