¿Hay alguien ahí para frenar a Trump?

Donald Trump no pudo cenar en un restaurante, en Washington DC, sin ser increpado por el resto de comensales el martes por la noche. Era una de esas raras ocasiones en que se dejaba ver en público fuera de la Casa Blanca. Quería celebrar que se cumplía un mes del despliegue de la Guardia Nacional por las calles de la ciudad para eliminar la delincuencia. "Libera Washington DC", le decían. Dos días antes, el presidente de Estados Unidos tampoco se libró de los abucheos del público mientras sonaba el himno nacional al inicio de la final del US Open de tenis, que después ganaría el gran Carlos Alcaraz. Estas protestas no pueden obviarse. Muestran el rechazo social y la tensión creciente de una parte del país con un presidente mucho más que plenipotenciario. Pero la contestación social es minoritaria y carece del calado suficiente para forzar al republicano a cambiar de planes, si es que esto puede llegar a suceder alguna vez.

Trump lo sabe, igual que es consciente de que los poderes del país que tienen que hacer de contrapeso a sus medidas van mucho más lentos que él mismo. Por eso sigue adelante con sus planes de desplegar la Guardia Nacional en otras ciudades. Amaga con hacer lo mismo en Chicago, Los Ángeles y Nueva York, a la vez que rebautiza al Pentágono como Departamento de Guerra, entre otras medidas.

El gran dilema es saber dónde esta la oposición, más allá del poder judicial, y qué hace mientras tanto. Los demócratas son un partido desnortado, fragmentado y débil. Incapaz de encontrar un recambio a la fallida Kamala Harris, tampoco parece que pueda hacer crecer esa incipiente movilización pública con el liderazgo y el apoyo institucional que sería necesario. Urge que el partido reaccione y que lo haga cuanto antes. Estados Unidos necesita una oposición constructiva, sólida y organizada que aspire a combatir las medidas más cuestionables de Trump, como la militarización innecesaria de las grandes ciudades estadounidenses.