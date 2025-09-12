Opinión
Un líder tranquilo de la sociedad civil
¿Qué es la sociedad civil? Aquí se ha intentado otras veces una aproximación, pero se escurre. Esa dificultad es parte de su naturaleza: anda por todas partes, organizada en grupos o en estado latente, pero no deja que su rótulo cuelgue como en la puerta de una oficina. Su cuerpo sólido lo aportan las distintas capas y sectores del asociacionismo, desde luego, pero a veces su modo de ser, menos orgánico y finalista, es más bien la geometría variable del alma cívica de la gente, su conciencia crítica y su voluntad de compromiso, que se activa y alcanza el punto de ebullición en el puro debate. La ciudad o pueblo que tiene algún semillero así es más rica solo por eso. Puede felicitarse la capital del Principado de Asturias por tener uno, Tribuna Ciudadana, en mitad ya de su quinta década de vida. La muerte del arquitecto Alfonso Toribio, su presidente durante dos de ellas, nos empobrece. n
Suscríbete para seguir leyendo
- Asturias estrena el primer hotel 5 estrellas 'Gran Lujo' y no está ni en Oviedo ni en Gijón
- Un coche arrolla una terraza en Gijón y deja dos personas heridas: 'Oímos un ‘boom’ tremendo; es un milagro que no pasase algo peor
- Muere la alemana de 29 años a la que le cayó una piedra en el Cares y su familia busca responsables
- Recta final para la llegada de Costco a Asturias: la multinacional defiende que su desembarco en Siero dará impulso al pequeño comercio
- Los fumadores asturianos, indignados ante las multas a los padres de menores que fumen y el adiós al tabaco en las terrazas: 'Vamos a acabar yendo a fumar al monte
- Cierra uno de los bares más conocidos del centro de Avilés
- La jira de Puerto de Vega pasa de la alegría a la tristeza 'en unas horas
- Parece Santorini, pero es Asturias: el pueblo pesquero considerado uno de los más bonitos de España