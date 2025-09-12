¿Qué está pasando y no nos cuentan?

A principios de septiembre, los medios de comunicación nos informaron de una interferencia en los sistemas de navegación del avión que transportaba a la presidenta de la Comisión Europea, Von der Leyen, lo que impuso un aterrizaje a la antigua, esto es, valiéndose de mapas de papel y contacto visual con el aeropuerto. Inmediatamente, se apuntó a Moscú, lo cual confirmó Bulgaria, añadiendo que los GPS de toda la zona del aeropuerto de Plovdiv dejaron de funcionar. Gloriosa fue la respuesta de Bruselas: "Habría que preguntarles a ellos", es decir a Moscú, ante la pregunta sobre si la agresión fue deliberada. Lo cierto es que, pese a la gravedad de la noticia, con los días se fue apagando y hasta han aparecido noticias acerca de la falta de pruebas firmes de tal interferencia.

Mas recientemente, drones han invadido el espacio aéreo de Polonia, siendo varios de ellos derribados, afirmando el primer ministro polaco, con toda la razón: "Estamos lo más cerca que hemos estado de un conflicto abierto desde la II guerra mundial". No olvidemos que fue Alemania quien este verano anunció la resurrección de la mili para disponer de 80.000 soldados más, a la vez que nos advirtió de los días contados de su estado social, ese que nació para garantizar la solidaridad, la justicia social, la igualdad de oportunidades y las condiciones de vida dignas para todos los ciudadanos, un objetivo más que loable siempre que no olvidemos que todo eso cuesta dinero, y tales estados sociales no se han caracterizado por gastar lo que ingresan, sino por endeudamientos insoportables para cubrir las múltiples necesidades que bajo la etiqueta de "sociales" se multiplicaron hasta el disparate. Desconozco si por entonces se computó el gasto que generaría el fenómeno migratorio descontrolado e ilegal, pero hoy por hoy computa, y mucho.

Pero volviendo a las maniobras bélicas, ¿qué está pasando para que se resucite la mili, para que, de repente, el olvidado gasto en defensa –no era cosa progre– sea una prioridad? ¿Qué no nos cuentan? Lo que sí sabemos, y no es poco, es que USA ya no está por la labor de seguir siendo el gendarme internacional, por lo que, y como afirmaba recientemente Juan Luis González, coronel delegado de defensa en Asturias, a punto de dejar el cargo: "Oponerse ahora al desarrollo de la defensa es irresponsable". No puedo estar más de acuerdo, sin perjuicio de que creo que el gran tiempo ya perdido va en nuestra contra, y nos muestra como un continente enormemente debilitado con el cambio de política militar de los Estados Unidos, que tantas vidas dejó por Europa recibiendo, por cierto, tanta ingratitud.

¿Y España? Uno de los titulares más extravagantes que he leído este verano fue "Moncloa asume la caída internacional de Sánchez: Ha primado la política interna". No es cierto, simplemente el actual gobierno ha elegido un lado, e igual que internamente eligió a comunistas, separatistas o filoetarras, en la esfera internacional va de la mano de Maduro, Hamas, Xi…; en fin, la más pura élite democrática. Quizás por ello nuestro presidente anda quedando fuera de las conversaciones de alto nivel, ahora por Polonia y los drones rusos, por mas que en ocasiones se cuele a última hora.

Pobre España, entre volcanes, danas, apagones, macroincendios, vagones que se queman y trenes que no llegan, y pobre Europa, teniendo que rearmarse deprisa y corriendo tras años de vida contemplativa, mientras Putin, a estas alturas, con Trump alejado y observando una Europa debilitada, también por falta de unidad, igual entiende que nos ha cogido la medida. ¿Se conformará con quedarse con parte de Ucrania? n