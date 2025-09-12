La rosa no se marchita

El CIS ha vuelto a entronizar al presidente del Gobierno como favorito indiscutible de las encuestas; para él la rosa nunca se marchita. Sánchez lo vuelve a ganar todo: elecciones, referéndums, campeonatos de mus y hasta Eurovisión. Cataluña, entregada; Andalucía, rendida; Valencia, a punto de ser reconquistada; y Madrid, en un tris incluso de votar a Gabilondo si este decidiese presentarse nuevamente como candidato. También la pregunta que nos hacemos vuelve a ser la misma de otras veces: si los augurios son tan diáfanos y el futuro escrito por Tezanos resulta así de prometedor, ¿por qué Sánchez no convoca elecciones? ¿Qué raro, no? Cualquiera podría pensar que alguien que aparece en los sondeos como Kennedy y mostrando la misma empatía de Rafa Nadal estaría deseando ir a las urnas mañana mismo. Pero no, no es así. El propio Sánchez, no hace mucho, en medio de una depresión momentánea con tres de sus más directos colaboradores hundidos en la ciénaga de la corrupción, aclaró que si no convocaba elecciones era por el peligro de que las ganase la derecha. Las encuestas de Tezanos, en cambio, no lo advierten así ya que funcionan para un solo cliente.

Al presidente del Gobierno, la verdad, no le hace falta convocar elecciones. Ya las ha ganado al menos en ese universo paralelo creado a su medida, donde el PSOE roza la mayoría absoluta y los rivales se disuelven como azucarillos. Reinando en el país de las encuestas, ¿por qué arriesgarse en la democracia real de las papeletas? Sánchez, no hay que olvidarlo, es el único político capaz de ganar elecciones sin celebrarlas; incluso cuando las pierde no muestra rubor en asegurar que las ha ganado. No es más que realismo mágico pero sirve para confundir a una oposición ya de por sí difusa.