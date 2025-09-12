La urgencia educativa

Esta semana arrancó el curso escolar. Es uno de los principales ritos anuales de las familias: el verano termina, con su falsa sensación de libertad, y empieza a definirse una vez más el presente y el futuro del país. Vuelven las mochilas, los uniformes, el autobús (o el coche), las listas de libros (ya sean en papel o electrónicos)… La escena tiene mucho de tranquilizador, porque implica continuidad. Es el mundo tal como es. Pero también encubre una inquietud por la calidad educativa. España –aunque seguramente no sólo ella– lleva décadas descuidando la formación de los estudiantes, a pesar de los ingentes recursos que –al menos comparativamente– se dedican a la enseñanza y de la retahíla de reformas y contrarreformas con las que se ha intentado resolver un problema de momento sin solución. El resultado final lo conocemos y no se agota sencillamente con las cifras negativas que aporta el Informe Pisa ni con el número de alumnos que abandonan los estudios al cumplir los 16. Se trata sobre todo de un fracaso de la cultura que vertebra nuestra sociedad. Y no hay que engañarse: casi todos los infortunios tienen su origen en la cultura. Nuestras ideas nos construyen, nos hacen quienes somos y como somos. Este axioma me parece indiscutible.

Hablo de cultura, porque es lo que nos distingue. Pensemos en los libros, por ejemplo. Hace años leí que en Finlandia, las bibliotecas públicas hacen siete veces más préstamos a sus usuarios que en España. Esta proporción representa algo más que un número: apunta a la capacidad de mantener la concentración, a la riqueza del vocabulario, a la competencia gramatical y sintáctica, a la curiosidad y también –¿por qué no decirlo?– nos remite a un mundo interior, pues no en vano la lectura es un acto solitario. Hoy se sabe que uno de los grandes marcadores del futuro éxito educativo es la lectura. Cuanto más se lee menos se fracasa en la escuela, aunque a María Pombo le sea indiferente.

Hablo de cultura, porque transmite las virtudes que deseamos para nuestro país: por ejemplo, el sentido de rigor, de excelencia, de neutralidad ideológica, de pertenencia y del deber hacia uno mismo y los demás... El escultor Jorge Oteiza solía decir una frase que me gusta recordar: "Los siglos se abrevian con la educación". Frente al declive blando que vivimos y que nos destruye interiormente por agotamiento, creer en la educación equivale a un nuevo comienzo. Quiero decir que tiene la capacidad de marcar el tono del futuro y que nos permitiría exclamar: miren, este es un país que no ha dado la espalda a su futuro. Un país que pretende preservar su patrimonio y que aspira a innovar, que desea mejores prestaciones públicas en bienestar y que sabe que, para conseguirlo, necesita optimizar su capital humano, incrementar la productividad, enriquecerse y no resignarse al empobrecimiento. Un país que no ignora que el esfuerzo tiene sentido; que aprende a razonar, a confiar, a creer en la libertad, a respetar. Un país, en definitiva, que no se puede permitir el actual debate público, porque no lo tolera.

Se ha dicho que la generosidad es la virtud de los fundadores. Cabe seguir un camino de espaldas a los demás, pero no construir un futuro si no es en común. La educación y la familia son los dos primeros pilares de la sociedad. Y deberían ser nuestra mayor prioridad. Todo se juega en la cultura.