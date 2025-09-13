América en Oviedo es mucho más que un día

Las ciudades, como el futuro, primero se sueñan. Y hay que soñarlas bien. Clarín nos contó en "La Regenta" que Vetusta –heroica y buena– observada desde la atalaya del Magistral, puede no ser más que una estática ciudad con los viandantes reducidos a manchas, al modo de un óleo parisino de Renoir o de la cámara decimonónica de Nadar, que sacaba fotos desde un globo aerostático. La torre –desde dentro– sólo advierte de su unicidad, de que no hay otra en qué mirarse, como una catedral manca en una ciudad sin vida. Nada, si así nos miramos, nos conduce a vernos como la urbe dinámica en busca del progreso que fuimos y que queremos seguir siendo.

Sin embargo, si nos oteamos desde más arriba, desde fuera, apreciaríamos con una cámara más moderna –con una Leika o una de un móvil de última generación– que esas manchas son hombres y mujeres que hacen cosas, que sueñan y proyectan, que dinamizan sus calles. Son niños –pocos– que juegan e inventan, y ancianos que añoran ese instante que pudo haberlo cambiado todo.

Porque fuimos progreso y aún lo somos. Porque Oviedo, como el resto de Asturias, ideó cómo pensar y repensarse. La capital del Principado, que ahora aspira a ser Capital Europea de la Cultura, fue mucho más que un conjunto de casas ensimismadas en torno a templos, durante siglos.

Las ciudades son algo diferente a meras agrupaciones humanas. Eso lo hay en las cárceles o en los campamentos de refugiados. Hay quien dice que ni en civilizaciones como la egipcia hubo ciudades. Que eran otra cosa esos sitios: alrededor de monasterios o tumbas, o palacios. Faltaba el intercambio y la proyección de cambio y de futuro.

En Oviedo sí hubo todo eso, y en cantidad.

Oviedo supo mirar hacia afuera, verse como nos veían. Y lo hizo, como casi siempre en Asturias, mirándose/mirándonos desde América.

Hubo aquí el Grupo de Oviedo, de la Universidad de Oviedo. La denominación es rotunda, e inequívoca: de Oviedo. No de Sanlúcar o Guayaquil. De Oviedo.

Y ellos inventaron la Extensión Universitaria. O sea, la obligación moral de la Universidad de llevar a las gentes, al territorio, lo que se investigaba, lo que se debatía en las aulas. Ahora se llama transferencia.

Rafael Altamira marchó desde Oviedo –a principios del siglo XX– a recorrer los países donde, al otro lado del Atlántico, muchos asturianos (y ovetenses) habían ido a hacer las américas. Y llevó un invento de aquí, de esta ciudad: la Extensión Universitaria. Parece que es algo como la rueda, que siempre estuvo. Pues no. Se inventó en Oviedo a finales del siglo XIX. Y cuajó en toda España, y en parte de América. Al sur del sur, el pro-rector aragonés de la Universidad de Chile, Atilano Lamana, la convirtió en una realidad rotunda en el país. Pero eso daría para otro artículo, o mucho más.

Esto, quizás por lo intangible y cosmopolita y por su proyección social, fue lo más importante de esta relación entre Oviedo y América.

Y además, junto a ello, tantas otras cosas, tantas otras vidas queriendo cambiar el presente para crear un futuro.

Fue mucho lo que aportó América a Oviedo, para ser quienes somos. Porque las identidades se construyen, y la nuestra está llena del cosmopolitismo que vino del otro lado del mar.

Junto a lo universitario –eso que sirve para cambiar las mentes y las vidas cuando se hace bien– hubo otras concreciones más tangibles. Lo material.

Por ejemplo, la huella del indiano queda en Oviedo ligada tanto a un céntrico edificio ahora en proceso de rehabilitación: la Casa de Chile –cuya portada está coronada con el nombre del país que acogió al emigrante Manuel Cuesta– como a un recoleto barrio de casas unifamiliares junto a los jardines de La Rodriga.

Cuesta era natural de Palomar de Ribera de Arriba. En 1894, como tantos otros por esas fechas, decidió arriesgarlo todo y cruzar el mar, tenía 14 años. Pero él no se conformó con quedarse a orillas del Atlántico. No fue a Cuba, Argentina o México como la mayoría. Su sueño estaba más lejos, en un océano que miraba al lejano Oriente. En Chile hizo fortuna dedicándose al comercio, prosperando como fabricante de corsetería. En 1923 retorna a España, afincándose en Oviedo. A su vuelta, con la ayuda y asesoramiento del arquitecto Enrique Rodríguez Bustelo levantará la Casa de Chile en la calle Mendizábal y urbanizará el Prao Picón al modo en que viera los barrios residenciales de Santiago de Chile.

La Casa de Chile fue proyectada en 1930 como inmueble residencial de lujo en pleno centro de Oviedo: cuatro viviendas de más de 300 metros de superficie útil. El modo de resolver el chaflán alude ya a postulados racionalistas; aunque los ornamentados remates entroncan aún con lo decó.

La urbanización del Prao Picón constituirá una interesante iniciativa de Cuesta para dotar a Oviedo de un barrio jardín de elevada calidad. Aquí Rodríguez Bustelo trazará el plano y diseñará algunas viviendas, entre ellas la del promotor en 1929.

La huella del indiano queda así en Oviedo unida a estas construcciones.

Pero, hay mucho más.

La Plaza de Toros de Oviedo (como la de Gijón o la de Llanes) se levantó con dinero de América. Era, para aquel momento, una novedad y una modernidad. No había aquí tradición, sí en América. El indiano Santos Rodríguez fue uno de los impulsores en Oviedo del coso taurino. También del pasaje de Uría, conocido por su nombre y que encarga a De la Guardia, emulando otros ejemplos europeos.

Y cómo no mencionar el desparecido Chalet de Concha Heres, también levantado con lo que vino de las Antillas. De éste quedan los jardines donde se alza el espléndido edificio del Banco de España junto al Parque San Francisco, y los árboles, el aroma y el recuerdo.

Y el Centro Asturiano, que es el Centro Asturiano de La Habana.

Y lo que Pepín Rodríguez hizo en Colloto (que también es Oviedo como tantas parroquias rurales) a su regreso.

Y tantas historias, que son nuestro presente sincrético. El mañana forjado a partir del trabajo, el riesgo, el cosmopolitismo y los sueños de quienes se atrevieron a viajar con sus proyectos a través de un territorio desde la Universidad. Y de los que lo hicieron en barcos y volvieron y levantaron edificios.

Fueron ellos los que vieron Oviedo desde fuera, desde arriba, y desde el mar. Desde mucho más lejos que la mirada corta de aquel clérigo de provincias de la inmortal novela de Clarín.

Fueron esos visionarios los que construyeron el presente y nos muestran el mañana.

Porque América está en Oviedo, como Oviedo también dejó tanto más allá del mar. Allí donde habitan los sueños y los proyectos que los convierten en futuro.