La batalla de los genes

A Richard Dawkins se le ocurrió la palabra meme para designar las unidades mínimas de trasmisión de cultura, a semejanza de los genes. Lo dejo escrito en un libro de éxito cuyo título lo dice todo: "El gen egoísta". Argumenta que somos un saco de genes, un instrumento que utiliza esta materia inmortal para pervivir encarnándose sucesivamente en nuevos organismos. Nuestra fugacidad se redime cuando depositamos una copia de los genes que nos hicieron en la cría que los albergará. Ese es el "yo" eterno.

Los genes, en la idea de Dawkins, son el objeto de selección: aquellos que crearon cuerpos más efectivos perdurarán. Lo mismo la cultura: las unidades de trasmisión más eficaces, esos memes, son los que reconstruyen los saberes que hacen más posible la vida de esa sociedad. Dawkins los veía como unidades que arraigan en los hábitos o se memorizan fácilmente: una canción, un dicho, una costumbre… y que en el proceso de trasmisión mutan para adaptarse y sobrevivir. A mí me cuesta entenderlo. De todas formas, el campo semántico ordinario de esta palabra es algo diferente: designa una frase, una foto, un video que tiene éxito en internet y se difunde tan rápidamente como se apaga.

La idea de que somos un saco de genes es muy visual pero reduce la compleja realidad. La selección, pensaba Darwin, se hace sobre el individuo: aquellos biológicamente mejor adaptados serán los que con más éxito trasmitirán la materia hereditaria que él no conocía. Pero no todo está en los genes, no es como el plano o el BIM [modelado de información de construcción, en inglés Building Information Modelling)] que ahora utilizan los arquitectos en el que están todas las instrucciones para hacer una casa. El ADN es una parte más, muy importante, de una estructura compleja que es una célula. No es el nuevo ADN, fruto de la combinación del de los dos progenitores, el nuevo ser: es la célula, el óvulo modificado, germinado. En esa célula flota el ADN dentro del núcleo, una isla en el citoplasma. De manera que interactúa con las moléculas y orgánulos de las células que se esfuerzan para sobrevivir y reproducirse. Esa es la vida, dejar una progenie. Lo hacen mediante mitosis: dos células idénticas, el mismo ADN en cada una. Si solo fuera así, se generaría una montaña de células casi iguales como ocurre en un cultivo bacteriológico. Pero en la creación de un organismo pluricelular, las células se diferencian para dar lugar a órganos y tejidos, minúsculas instrucciones les dicen dónde ir, donde asentarse en la geografía del embrión para que su descendencia forme el órgano designado.

Esas instrucciones están muchas veces en el entorno ADN, o incluso el plasma de la célula. También en esa molécula, como los potenciadores cuya función es aumentar o reducir la actividad de un gen en un momento específico de manera que la formación de un órgano o tejido se prolonga o acorta independientemente. El ser humano y chimpancé comparten los mismos genes que hacen la mandíbula pero su activación es diferente.

Solo el hombre se convirtió en bípedo, escribió Darwin, una de sus características más conspicuas. Para llegar ahí tuvo que sufrir muchos cambios respecto a sus parientes. El más importante: la reconfiguración de la cadera. Ocurrió a medida que los genes existentes comenzaron a realizar nuevas funciones: algunos se activaban en lugares novedosos del embrión humano mientras otros lo hacían en momentos diferentes.

Un estudio reciente examinó el desarrollo embrionario de la cadera. En primates, lo mismo que en ratones, se forman dos cilindros de cartílago a cada lado de la columna que mientras crecen se fusionan con ella y finalmente se convierten en hueso. El proceso en el ser humano comienza con esas mismas varillas pero ahora son perpendiculares a la columna. A partir de ahí se desarrolla el esqueleto de la cadera con una forma y orientación diferente, apto para la marcha bípeda. Coevolucionó con la adquisición de capacidad de oponer el pulgar y otras adaptaciones de la cintura superior. Tuvo un coste: la obligación de parir fetos inmaduros. Una necesidad que es nuestra mayor virtud. Andar, usar las manos, madurar el sistema nervioso central en la comunidad, nos han hecho lo que somos con prácticamente los mismos genes que los otros primates.

Lo que no está en nuestros genes no podrá ser. Lo que está no tiene un destino irrevocable. No, no somos un saco de genes. Ya, desde el primer instante, somos un "yo y las circunstancias".