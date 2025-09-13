Opinión
Excrementos a la espera de bombeo
Quiso el azar que al inicio de curso coincidieran, en la mesita o la pantalla, dos historias terribles y hermosas. La primera es "Jóvenes héroes de la Unión Soviética", un alegato anticomunista de Albert Halberstad (Impedimenta, 2023), que dedica su primer capítulo a su ya venerable abuelo, Vasili Chernopisky, que fue escolta de Stalin y agente de Beria. La segunda es un raro filme de Paul Schrader, "El contador de cartas" (2021), cuyo protagonista es un antiguo soldado, luego jugador de póker, participante en las fechorías de la cárcel-centro de torturas USA de Abu Grahim, en Irak. Lo que las une es que son dos historias de culpa y redención, que nos ponen en la pista de que aquella se acumula en tiempo de miseria del espíritu humano, para ser luego reciclada y bombeada como fertilizante moral. Estaríamos ahora en la primera fase del ciclo culpa-redención. A la segunda hay que llegar.
