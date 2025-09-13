Menos hijos, otras madres

Hace unas semanas escribí sobre la generalizada caída de la natalidad en todo el planeta, un proceso que no tiene excepciones si bien todavía hay diferencias entre los hijos que alumbra una madre africana y los que da a luz una europea. Hay países del África subsahariana con valores de 5 o 6 hijos por mujer mientras que algunos de la Unión Europea están en torno a un solo hijo.

Este es el caso de España, cuyo índice de fecundidad (número medio de hijos por mujer) está en 1,12 y el de algunas comunidades, como Asturias, con valores aún inferiores (0,94). Se trata de una fecundidad no solo pequeña, sino muy pequeña que dista mucho del valor que permitiría la renovación de las generaciones (2,1 hijos por mujer). Los demógrafos la llaman "lowest-low fertility" (una fecundidad baja entre las más bajas) que corresponde a los países con un índice inferior a 1,3 hijos por mujer.

Esas fecundidades tan reducidas y en fuerte descenso se traducen en un volumen de nacimientos cada vez más pequeño. Entre el año 2000 y 2023 España perdió 77.000 nacimientos (un 20 %) y Asturias 2.200 (un 32 %), lo cual se refleja en una reducción del volumen de jóvenes y, por reacción, en un aumento de las cifras de mayores, un doble proceso plagado de retos para nuestro futuro inmediato.

La caída de los nacimientos ha estado acompañada por cambios sustantivos en las madres que tienen esos niños. Unas madres que son cada vez menos como consecuencia de las bajas natalidades previas. El alumbramiento de pocas niñas se traduce al cabo del tiempo en la existencia de pocas madres potenciales, lo cual significa que para que no bajase el volumen total de nacimientos las madres que hay deberían tener cada una más descendientes, cosa que no sucede ya que el número medio de hijos por mujer no solo no crece, sino que disminuye.

Además se observa el incremento progresivo del porcentaje de mujeres que no ha tenido ningún hijo, el descenso de las que han alumbrado tres o más y la multiplicación de las que han dado a luz uno solo, lo cual se ha convertido en el comportamiento modal. Nuestras madres, en realidad nuestras parejas, se han vuelto mucho más malthusianas.

¿Por qué ese patrón de una fecundidad tan baja? ¿Y esa pauta, constituye una excepción entre los países de nuestro entorno económico y social? Vayamos por partes. El modelo de tan exigua fecundidad está estrechamente relacionado con la tardía emancipación de los jóvenes, el retraso en la edad de contraer matrimonio, el alumbramiento tardío del primer hijo y la tendencia creciente a no tener más. España es uno de los países europeos y del mundo en los que los jóvenes tardan más en irse de casa, algo más los varones que las mujeres. No se marchan hasta pasados los 30 años (ocho más tarde que en Suecia, Dinamarca o Finlandia) y la mayoría no lo hace por decisión propia, sino por las dificultades de acceder a una vivienda, la precariedad en el trabajo y los bajos salarios. Esa salida tardía retrasa la edad de contraer matrimonio o formar pareja y la de tener el primer hijo, ambas por encima de los 30 años. Y claro muchas de las madres que alumbran su primer vástago en los treinta y muchos no se plantean tener más. Como la caída de la fecundidad está vinculada al progreso económico, al desarrollo de la educación, a la incorporación de la mujer al trabajo, al uso generalizado de los métodos anticonceptivos modernos, a los cambios familiares y a una redefinición de los papeles entre varones y féminas, las tasas son reducidas en todos los países en donde estos procesos han alcanzado velocidad de crucero. Ningún estado de la Unión Europea es capaz de renovar sus generaciones, si bien existen diferencias entre ellos. En Suecia o Francia, las tasas están más cerca de ese umbral; en España o Italia a una distancia de prácticamente un hijo por mujer. Están más próximos al nivel de reemplazo aquellos territorios que promueven la igualdad entre los sexos, favorecen la conciliación y tienen políticas de ayuda familiar. Y más lejos quienes no reúnen estas condiciones.

Así pues, España constituye un buen ejemplo del modelo pocos hijos / madres tardías. Pero ¿qué otros cambios se aprecian en las madres? Señalaré los tres más significativos.

El primero es el papel que en la natalidad total juegan las madres extranjeras. En 2023 nacieron alrededor de 80.000 niños de madre foránea que suben a 100.000 si el criterio utilizado es el de madres nacidas en el extranjero (algunas de las cuales adquieren aquí la nacionalidad española). Ese volumen representa el 25 % de todos los nacimientos, un porcentaje significativo que exige algunas matizaciones relacionadas con las tasas de fecundidad. La de las madres nativas es de 1,09 y la de las extranjeras de 1,28, un valor que ha caído mucho ya que todavía en 2016 el índice era de 1,71 hijos por mujer. En una palabra, el comportamiento fecundo de las madres extranjeras se parece cada vez más al de las mujeres nativas.

El segundo es el rápido aumento de los nacimientos de madres no casadas debido a la expansión del fenómeno de la cohabitación. En 1980 el porcentaje era de tan solo el 4 % y en 2023 del 50 %.

El tercero es el incremento de los nacimientos de madres que no conviven con una pareja en el hogar. Su porcentaje es ya del 20 % del total de alumbramientos.

Así pues, los cambios en la natalidad española no se reducen a un descenso pronunciado de los índices de fecundidad y a la reducción del volumen de los nacimientos. Junto a las madres nativas y casadas que constituyeron tradicionalmente el grueso de las progenitoras, hoy hay "otras madres": las extranjeras, las que tienen sus hijos fuera del matrimonio y las que forman los hogares monoparentales. La maternidad en España ya no es lo que era.