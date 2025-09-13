Incluso para la comunidad científica resulta asombroso observar la precisión con la que se coordinan ciertos organismos colectivos, como enjambres de insectos o bandadas de aves. Lo más sorprendente es que estas dinámicas no dependen de un líder que marque el rumbo, sino que responden a un mecanismo denominado autoorganización, donde cada individuo se beneficia de la fuerza del conjunto. Este comportamiento puede ser crucial, por ejemplo, para mantener alejados a los depredadores.

Los tumores cerebrales también se expanden siguiendo principios semejantes de autoorganización, lo que favorece su capacidad de propagación. Comprender cómo las células cancerígenas aplican este tipo de dinámica podría convertirse en una clave valiosa para diseñar nuevas estrategias contra la propagación tumoral.