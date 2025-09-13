Los riesgos para el imprescindible anillo eléctrico

LA NUEVA ESPAÑA nos comunica que el Principado y la FADE exigirán al Gobierno central la construcción del anillo eléctrico indispensable para no asfixiar a la industria asturiana. Además, el señor presidente lo ha proclamado públicamente y con firmeza.

Tienen razón dado que la necesidad es perentoria, pues tenemos escasa capacidad de almacenamiento y muy baja de transporte: para mejorarlas se necesita el mencionado anillo. Sin él no habrá industria asturiana, dado que para crearla se necesita energía abundante y barata, tal como la que teníamos con las centrales térmicas, demolidas a consecuencia de habernos apuntado precipitadamente a los nuevos paradigmas sin antes haber construido las fuentes alternativas de suministro. Fuimos como el cerdito tonto del cuento que hizo una casa de paja en vez de edificarla de ladrillo, por eso cuando sopló el lobo quedamos a la intemperie.

Nos imaginamos que ahora el Principado no paralizará, con sus decisiones, las acciones necesarias para construir las infraestructuras que necesitan ocupar espacio físico.

Todos sabemos que esto se hizo, durante los últimos años, repetidamente mediante el manido procedimiento de apoyar, pública y calurosamente, las propuestas e incluso, como ahora, exigir clamorosamente a otros, para a continuación, torpedearlas con el objetivo de satisfacer otros condicionantes derivados de otros intereses: frecuentemente políticos, ligados al propio gobierno o a algunos grupos de presión que lo apoyan o le dan votos.

Para ello se utilizan contradictoriamente las diversas armas de la Administración. Unos departamentos (la Consejería de Ciencia y sus empresas) escenifican el apoyo y anuncian actividades. A la vez se inicia la tramitación que discurre por otras dependencias y que prevé consultas tanto a las administraciones locales, como a otros grupos de interés. Esa barrera no es vencible ni siquiera por las leyes que se hacen expresamente para superar el laberinto y conseguir una gestión rápida, leyes que son también trituradas por las fauces del monstruo.

Ello, unido a las diversas, e incluso contradictorias, disposiciones administrativas es madre de una maraña burocrática que pone en marcha una telaraña de normas y contra normas, peticiones de informes y dilaciones en plazos que culminan, después de un largo tiempo, bien en una negativa frontal, bien en una aprobación con unos condicionantes que impiden la acción.

Eso sucede en muchos campos, desde obtener permiso para una tiendina, hasta para construir una cuadra en una aldea.

En el campo de la electricidad ya ha sucedido. Hace tiempo que se anunció que se iba a generar mucha energía verde, para la que se necesitan aerogeneradores, líneas, embalses para crear centrales reversibles –base de los almacenes de energía más rentables, pues los acumuladores eléctricos están aun muy lejos en capacidad y precio–, parques de baterías, caminos, instalaciones auxiliares … La tramitación es compleja, hay partidos que se oponen, hay personas que dicen querer las innovaciones pero que no quieren ninguna molestia, condicionantes ambientales, uso torticero de supuestos problemas ambientales para paralizar por otros motivos o intereses…

El resultado es que unas cosas no salgan y que de otras se desista para, después de sacudirse las zapatillas del polvo de Asturias, el empresario marche para no volver:

Los números muestran que los resultados son la señal de un fracaso tanto para los emprendedores, como para los jóvenes que quieren trabajo para vivir en una Asturias abierta. Y un éxito para los que viven de extraer riqueza, o de los subsidios, en un sistema cerrado, dentro del que ninguna incomodidad debe alterar su "dolce far niente" en la añorada aldea perdida.

Si queremos aprovechar nuestras ventajas comparativas todos debemos asumir los inconvenientes correspondientes, pues jamás hay beneficio sin coste. Para nosotros esos beneficios son obvios, para otros puede que no. Todas las posturas son respetables y se debe elegir la que quiera la mayoría de los asturianos para después, como en este caso, adoptar una estrategia decidida en función del interés global. Añadimos también que, si se apuesta por el nuevo modelo, hay que aceptar de verdad esos inconvenientes pues reiteramos que no es viable hacerlo verbalmente para después freírlo a pellizcos. Eso no funcionará porque ningún tercero se implicará en ninguna operación sin tener una seguridad jurídica, así como unos plazos evaluables y creíbles para consolidar la inversión y una interlocución discreta y fiable.

Confiamos en que el señor presidente impulse esta vez la gestión y en que pondrán en el Principado la disciplina indispensable para construir el anillo eléctrico con el fin de que éste se realice de verdad y que alguien no tenga que prometerlo de nuevo dentro de unos años.

Definida la misión, los gestores están obligados a impulsar las acciones legales convenientes para que la ya mencionada maleza jurídica, tanto sectorial como de los diversos ámbitos territoriales, desde el autonómico al local, no sirva, volvemos a insistir, de arma para paralizar por parte de todos los que dicen que quieren el nuevo modelo, pero que en realidad lo rechazan al exigir condiciones incompatibles, aunque las escondan con grandes palabras, tales como la de los límites de lo que ellos consideran justos términos.

En consecuencia, para llegar al éxito es indispensable una gestión racional tras erradicar los egoísmos que se priorizan para ahorrarse conflictos con los perjudicados, o con los que se creen que todo lo que sucede cerca de su prado es suyo.

Reiteramos que para triunfar se necesita la firme voluntad del Gobierno del Principado, rigor para ponerla en práctica, tras atarse al palo mayor, tal como hizo Ulises, para rechazar los cantos de las sirenas interesadas. Y después, diseñar los objetivos parciales, fijarse unos hitos comprobables, así como establecer unos procedimientos razonables para termina con rapidez desde el conocimiento de todos los factores implicados e impulsarlos con orgullo, valor, y garra.

Por eso insistimos en que el señor presidente tiene que marcar un rumbo y después poner a alguien que mande para desarrollarlo con flexibilidad, pero sin concesiones al oportunismo o la frivolidad, pues si lo hacemos sin criterio, fracasaremos como lo hicimos otras veces.

Íbamos a terminar reiterando que lo más necesario es eliminar leyes y trámites inútiles y atrabiliarios, así como convertir a los empleados públicos de frenos de mano en aceleradores conscientes, pero decimos que lo que hace falta es lealtad a los ciudadanos, y un poco de sentido común para trabajar con ideas claras, entereza, valentía y aguante.