Sobrevivir para contarlo

El periodismo está en crisis, dicen, y, sin embargo, es más necesario que nunca. El buen periodismo, el que se ejerce con vocación, compromiso e independencia no está en crisis, está en peligro, bajo amenaza y la amenaza es, demasiadas veces, letal. Más de 210 periodistas han sido asesinados en los últimos dos años en la Franja de Gaza por el ejército israelí, según Reporteros sin Fronteras.

El pasado 25 de agosto fueron asesinados cinco periodistas, colaboradores de medios locales y de agencias internacionales como Reuters y Associated Press, en el ataque al complejo hospitalario Al Nasser, en el centro de Ciudad de Gaza. Cayeron víctimas de la táctica militar del doble impacto. Se bombardea un objetivo y, cuando los sanitarios y los servicios de rescate acuden a socorrer a la población, y con ellos los periodistas para documentar lo ocurrido, se lanza un segundo ataque y así se siguen sumando muertes. Ese día, según Médicos sin Fronteras, el ejército israelí se cobró 20 vidas.

Entre ellas está la de Mariam Abu Dagga, una fotoperiodista palestina de 33 años que trabajaba para Associated Press y que colaboraba a menudo con Médicos Sin Fronteras. La francesa Pascale Coissard, desplazada por la organización en Gaza en varias ocasiones como coordinadora de emergencias, la conoció en Rafah, haciendo fotos de la maternidad que habían montado en el Hospital Emiratí y volvió a coincidir con ella, precisamente, en el hospital Al Nasser, donde murió asesinada, tomando imágenes de las madres y los recién nacidos que luchaban por sobrevivir. Cuenta, en un texto difundido por Médicos sin Fronteras, que recordará a Mariam como "una mujer buena, una mujer profesional, una mujer fuerte, motivada, siempre con ganas de seguir haciendo reportajes, de informar, de levantarse cada mañana a pesar de ser ella misma una víctima de la guerra, de vivir en condiciones durísimas, de tener que vivir sin electricidad, sin agua corriente, sin apenas comida. Sin tener a su hijo cerca de ella". Mariam consiguió sacarlo de Gaza y continuó trabajando. Su prioridad era, como la del resto de sus vecinos, sobrevivir y al hacerlo seguir mostrando al mundo lo que está ocurriendo en su tierra. Consciente del riesgo que corría había dejado escrito su testamento y una carta para él: "Hijo, no llores, vive siempre con la cabeza bien alta".

Con las fotos de Mariam, de los niños palestinos famélicos, de las masacres y los cadáveres, y las de sus compañeros, que dan testimonio de las vergüenzas de la humanidad en las decenas de conflictos armados activos en todo el mundo, se escribirá la historia de este tiempo, aún tan inhóspito.