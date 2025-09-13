Ulises busca piso en Itaca

Ulises vuelve a Ítaca y se encuentra con que su ciudad se ha convertido en una inmobiliaria. Los cantos de las sirenas entonan la melodía de los anuncios por palabras: “Piso compartido, 800€ al mes, en litera y sin ascensor”. La malvada Circe ofrece habitación compartida en pensión sin derecho a cocina en cuyo puchero cuecen habas contadas. Polifemo malencarado es un casero huraño que pide dos nóminas y un riñón como aval; Penélope teje y desteje una hipoteca que no puede pagar porque el marido salió a por tabaco a Creta y aún no regresó…

Mientras los partidos se lanzan ladrillazos en debates con más puñaladas que en un capítulo de La Iliada, nuestro héroe, ingeniero constructor de caballos míticos en impresión 3D con sueldo de jornalero, recorre a pie archipiélagos de portales y aplicaciones móviles, esquivando estafas, cláusulas abusivas y subidas de precio que firmaría Poseidón enfurecido. Una habitación con goteras se cotiza al precio del oro troyano.

Cada isla de regreso supone un doloroso obstáculo: la isla del Decreto de la Vivienda que está en el horizonte y nunca llega; la cueva del Aval, oscura como una sima; el estrecho de los Contratos Basura, cada vez más apretado que el nudo de la corbata de un titulado en prácticas. Telémaco, el hijo de Ulises, comprende que su casa es el sofá de sus padres. Y entiende que Troya no se conquista: se alquila por temporadas. De afrontar hoy La Odisea, Homero tendría fácil el inicio: “Canta, oh musa, la gesta del joven que consiguió una habitación interior por 950 euros al mes, con vistas a la nevera”.