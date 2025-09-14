En Asturias llevamos demasiado tiempo hablando de la necesidad de diversificar nuestra economía, de abrir nuevas vías que complementen nuestras fortalezas tradicionales y que nos permitan afrontar el futuro con mayor seguridad. Pocas veces hemos tenido delante una oportunidad tan clara y con tanto potencial como la que representa la industria de la defensa.

El futuro no se espera

Lo primero que debemos subrayar es que no hablamos de un sector marginal, sino de una auténtica palanca de desarrollo. Según datos del Ministerio de Defensa y la OTAN, la industria española de defensa supera los 20.000 empleos directos de alta cualificación, con un efecto tractor que genera miles de puestos de trabajo indirectos, y España figura entre los principales exportadores mundiales de material de defensa. Son cifras que sitúan al sector en el mismo plano de importancia que otros que nadie discute, como la automoción o el aeronáutico.

Asturias tiene razones de peso para mirar a este ámbito con ambición. Por un lado, contamos con un tejido industrial que, aunque castigado en algunas de sus ramas históricas, mantiene capacidades tecnológicas y productivas de gran valor. Por otro, disponemos de un sistema científico y universitario que, coordinado con la empresa, puede aportar investigación, innovación y talento. Y, además, tenemos ya una base identificada: el Principado, a través de Sekuens y del Polo de Innovación de Defensa, ha localizado más de un centenar de empresas asturianas con capacidades aplicables a este sector. Esto significa que no partimos de cero; existe un ecosistema preparado para dar el salto.

Conviene reconocer la estrategia del Gobierno del Principado, encabezado por el presidente Adrián Barbón, que ha sabido ver en la defensa uno de esos dinamizadores capaces de traccionar inversión, empleo y tecnología para Asturias. Y conviene subrayar la gestión del consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, y del director ejecutivo de Sekuens, David González, que han entendido desde el primer minuto la ventana de oportunidad que se abría —y la han convertido en proyectos concretos— con la implantación de Indra y el despliegue del Polo de Innovación de Defensa.

En esa misma línea de reconocimientos, quiero agradecer públicamente el trabajo del hasta ayer delegado de Defensa en Asturias, el coronel Juan Luis González Martín, por su contribución discreta y decisiva a la buena marcha de muchos de los hitos que hoy empiezan a materializarse. Su relevo por el coronel Jesús Moreno del Valle es una buena noticia en clave de continuidad.

Esta apuesta, además, abre una vía de futuro para las comarcas mineras. No es casual que los alcaldes de Langreo y Mieres acompañaran el reciente encuentro en la Cámara de Comercio de Oviedo con el presidente ejecutivo de Indra, Ángel Escribano: acuerdos como el Indra y Hunosa para estudiar ubicaciones en suelos mineros de proyectos industriales y tecnológicos —incluida una pista de pruebas— son un mensaje claro para las cuencas del Nalón y el Caudal. Es presente y futuro para un territorio que lleva décadas reclamando alternativas.

Cuando hablamos de industria de la defensa no hablamos únicamente de armamento, como a veces se caricaturiza. Hablamos de ciberseguridad, sistemas de comunicaciones, inteligencia artificial, sensores, drones, mantenimiento tecnológico, ingeniería avanzada o formación especializada. Es decir, hablamos de sectores de alto valor añadido que después encuentran aplicaciones civiles en campos tan diversos como la medicina, la automoción, la energía o la gestión de emergencias. El ejemplo histórico más conocido es el programa "Apolo", cuyos avances tecnológicos transformaron nuestra vida cotidiana durante décadas.

La llegada y el refuerzo de empresas tractoras ya está sucediendo. En Trubia, GDELS-Santa Bárbara Sistemas impulsa el programa VCR 8×8 "Dragón", con actividad industrial, empleo y cadena de suministro local; al tiempo que se configuran alianzas europeas –como las vinculadas con Rheinmetall– que abren una agenda continental de proyectos en la que Asturias debe estar.

También Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) ha elegido Avilés para expandir su centro de I+D+i en La Curtidora y ha anunciado su intención de abrir una planta de producción en Asturias, con un incremento notable de personal cualificado. Son decisiones que confirman el atractivo de nuestra región para proyectos de alto contenido tecnológico.

Quiero detenerme un momento en el presidente ejecutivo de Indra, Ángel Escribano. En el encuentro mantenido en Oviedo hemos encontrado a una persona fiel a su palabra, valiente y con visión, un empresario que entiende y comparte los valores industriales de Asturias y que aporta confianza en el camino que estamos emprendiendo.

En clave institucional, es justo reconocer el apoyo de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a quien la Cámara de Comercio de Oviedo concedió su Medalla de Oro precisamente por la implicación y el apoyo que ha tenido para que el desarrollo de la "Vía Carisa" tuviese su anclaje en Asturias. Sin ese respaldo, proyectos como el del 8×8 o la relevancia de nuestra región en la estrategia de defensa europea difícilmente se habrían podido concretar.

No se entendería este proceso sin el diálogo social. El buen entendimiento con los sindicatos ha sido constante: baste recordar la jornada "Estrategia Industrial de Defensa" (junio de 2024), coorganizada con UGT y con una amplia participación institucional, empresarial y científica. Esa foto de cooperación es el camino: consenso para atraer inversiones y acelerar proyectos.

La Cámara de Comercio de Oviedo lleva tiempo empujando en esta dirección. En 2024, el III Foro de Inversión Empresarial "Asturias, tierra de oportunidades" en Madrid dedicó parte de su programa a la defensa y fue, además, el germen de la actual Oficina Económica y Comercial de Asturias en Madrid, una palanca clave para la captación de inversiones que hoy vemos materializarse en anuncios concretos ligados al sector.

Nuestro sistema universitario es capital en este salto. La Universidad de Oviedo tiene la oportunidad —y el reto— de alinear grados, másteres y proyectos de investigación con esta nueva realidad industrial, conectando laboratorios con fábricas, talento con empresa. Necesitamos ingenieros… y personas con ingenio: perfiles técnicos, profesionales de datos, especialistas en materiales, en "software", en electrónica… La defensa acelera tecnologías que, tarde o temprano, acaban trasladándose al ámbito civil.

Además, contamos ahora con un impulso decisivo desde la Estrategia Nacional. El Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa 2025, presentado esta semana por el Gobierno de España, movilizará 10.471 millones de euros y prevé que el 89% de los recursos se inviertan en España, lo que supone 6.008 millones de euros en nuevos desarrollos industriales y tecnológicos. Este Plan menciona expresamente el corredor de la Plata, que atraviesa Asturias, Castilla y León, Extremadura y Andalucía, como un eje prioritario de consolidación industrial. Es una confirmación, con rango nacional, de que nuestra apuesta en Asturias está alineada con la estrategia del país.

Algunos consideran que esta apuesta es un paso arriesgado, incluso en falso. Yo creo todo lo contrario: es un paso firme, lógico y necesario. Firme, porque se apoya en capacidades que ya tenemos. Lógico, porque conecta con la tradición industrial de Asturias y con nuestra necesidad de diversificación. Y necesario, porque sería imprudente renunciar a una de las pocas oportunidades reales de crecimiento que hoy tenemos delante.

Esto no significa que debamos apostar por la defensa de manera exclusiva, ni mucho menos. Significa que debemos integrarla en una estrategia más amplia de diversificación, en la que convivan nuestras ramas tradicionales —metalurgia, agroalimentación, energía— con nuevas oportunidades —digitalización, transición ecológica, economía azul—. Pero excluir la defensa de esa ecuación sería un error estratégico que otros territorios no van a cometer.

Para que esta oportunidad cristalice necesitamos que todas las administraciones y agentes públicos y privados actúen como facilitadores: acelerar trámites, coordinar suelo industrial, formación a medida, compras innovadoras y ventanillas únicas que allanen cada obstáculo. Porque el futuro industrial de Asturias no se juega en debates abstractos, sino en proyectos concretos, cadenas de valor globales y decisiones de inversión que se toman aquí y ahora.

La Cámara de Comercio de Oviedo lo tiene claro: seguiremos trabajando para atraer proyectos, facilitar alianzas y respaldar a nuestras empresas en este camino. Porque sabemos que el futuro no se espera: se construye. Y Asturias tiene ante sí una oportunidad de oro para construir un futuro industrial sólido, innovador y sostenible.

De nosotros depende aprovecharla o dejarla pasar.