Hablar de calidad, el debate que necesita la educación asturiana

Las leyes que no aportan ni cambian nada, sino que todo lo enredan, y la burocracia no pueden secuestrar la enseñanza en detrimento del profesor, el alumno y los colegios

Un grupo de estudiantes, delante del instituto de La Corredoria, estrenado el pasado martes, el más moderno de Asturias y la gran novedad de este comienzo de curso en la región / Mario Canteli

Asturias acaba de empezar el curso en el que tendrá que desarrollarse el reciente pacto educativo. Los profesores de la enseñanza pública y la concertada volvieron a clase con muchos recelos. Hay expectación por saber si se van a cumplir los compromisos que frenaron la última huelga. Se habla mucho de aumentos salariales y de personal, pero apenas algo de mejorar la docencia.

Por sus aulas los conoceréis. El estado de los colegios y universidades retrata a la perfección un país. Las conclusiones del último informe educativo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) divulgado esta semana invitan a abrir un profundo debate. Algo no funciona bien cuando, según los analistas de este organismo, los universitarios españoles tienen peor nivel en matemáticas y comprensión lectora que estudiantes de Bachillerato de Finlandia, Suecia, Holanda o Japón. Los datos reflejan algunas disfunciones. España es la nación de la UE con mayor porcentaje de jóvenes con baja preparación y ninis, personas que ni estudian ni trabajan, pero a la vez cuenta con más graduados que nadie, esa generación sobrecualificada con empleos inferiores a su nivel formativo.

La situación debería forzar a replantearse algunas cosas. El debate sobre la calidad está quedando relegado en una educación asturiana que da síntomas inequívocos de que su malestar no responde exclusivamente a criterios económicos. Se habla mucho de gratuidad, de proteger la diversidad, de garantizar la igualdad, pero nada de cómo adaptar la oferta y la docencia a los tiempos actuales ni de cómo restituir la autoridad al profesor. Una asignatura sobre cultura sidrera acaba siendo la polémica.

La palanca para la transformación

Ninguna palanca resulta tan imprescindible como una enseñanza de excelencia para transformar la sociedad y para lograr la promoción individual en un mundo ferozmente competitivo. El sistema falla cuando, completado el itinerario desde la etapa infantil a la superior, no asegura al alumno esas altas competencias básicas con las que defenderse frente a rivales de un mercado global, sin fronteras, que no espera por nadie.

Las leyes que no aportan ni cambian nada, sino que todo lo enredan, y la abundante burocracia que acarrean no pueden secuestrar la educación en detrimento de lo importante: el profesor, el alumno y los centros educativos. Enseñar, como sostiene un veterano profesor de un barrio obrero madrileño que acaba de publicar sus andanzas, consiste en transmitir, además del amor por el conocimiento, valores: la bondad, la belleza y el bien común.

Unos bajos estudios suponen un pesado lastre a la hora de obtener buenos empleos. Los ciudadanos que dejan de estudiar o de reciclarse ven multiplicadas por cuatro las posibilidades de acabar en el paro, avisan los expertos. El presidente de Indra, Ángel Escribano, lo recalcó esta semana en Oviedo. Sin opciones de aspirar a un trabajo de calidad, las siguientes generaciones se desmotivarán. Si las empresas ofrecen hoy esos puestos, el reemplazo laboral de la próxima cohorte de jubilaciones estará garantizado. La industria militar supone una oportunidad y su ámbito como incubadora de talento va más allá de la defensa. Que la Universidad pública asturiana se aleje de este sector por postureo denota el desconcertante momento que atravesamos. A partir del próximo curso tendrá enfrente centros privados. Nada hay tan sano y estimulante como la competencia.

Triunfar hoy implica la audacia de emprender cosas diferentes, el ingenio de plantearse ideas rompedoras y la capacidad de dotar a los jóvenes de herramientas que les ayuden a superar por sí solos los obstáculos. ¿Realmente eso consiguen ahora mismo colegios, institutos y facultades? Tienen que hacerlo, o esa Asturias creativa y en vanguardia que anhelamos no prosperará.

