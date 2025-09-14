Opinión
Psicología del traidor político
Quien apuñala una vez, apuñala cien
En política, la traición no debe considerarse un accidente: se trata más bien de un trámite administrativo para garantizar la propia supervivencia. El traidor no rompe la baraja, simplemente cambia de mesa con las cartas marcadas. A fuer de ser francos, el cargo no se defiende con principios, sino con ejercicios gimnásticos de flexibilidad: hoy se jura lealtad al líder y mañana se le niega tres veces antes del desayuno. A la hora del almuerzo, el traicionado ya será un cadáver. Quien probó el dulce vértigo de apuñalar, casi siempre repite.
La psicología del traidor es de libro: autoestima inflada como un globo aerostático, pavor crónico a la irrelevancia y un talento innato para disfrazar la cobardía de pragmatismo. Su lema podría tatuarse en el brazo: “Nunca es personal, solo negocio”. Con semejante coartada, se vende al mejor postor, convencido de que la historia siempre perdona al ganador.
Lo más irónico es que el traidor jamás se reconoce en el espejo. Prefiere considerarse un estratega, un iluminado llamado a empresas mayores. Su cinismo es tan grueso que podría usarse de escudo. Al final, no hay puñalada que no se justifique con un discurso de ocasión, con unas letras grandilocuentes trufadas de citas. Mejor negociar la dignidad que perder el sillón. El traidor cambia de principios con idéntica ligereza con que elige la corbata.
El desleal político no nace; se fabrica con ambición y una cuantiosa dosis de oportunismo. Para el que traiciona, la lealtad se queda en un gesto ornamental, en ética de malabares.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós a Rosa en Pasapalabra tras fallar en la silla azul
- El ganadero hallado muerto en Cueves (Ribadesella) presentaba un fuerte golpe en la parte trasera de la cabeza
- Cambios en la ley de Infancia de Asturias: los niños mayores de 12 años tendrán que dar su consentimiento en casos de adopción
- La Guardia Civil intenta cuadrar la presunta vía de escape de los homicidas del ganadero de Ribadesella, señalada por su viuda y la hermana durante su declaración, que duró más de seis horas
- Crisis laboral en Avilés: Windar anuncia por sorpresa el despido de cerca de 70 trabajadores
- El alcalde de Ribadesella lamenta haberse enterado 'por la prensa' del nuevo retraso de las obras del puente: 'Sería muy perjudicial que afectase a la temporada alta
- Matan de una paliza a un conocido ganadero de Cueves (Ribadesella) a la puerta de su casa
- Sin rastro del arma que acabó con la vida de José Antonio Otero en Cueves (Ribadesella): la Guardia Civil realiza desde ayer labores de búsqueda con drones