Psicología del traidor político

En política, la traición no debe considerarse un accidente: se trata más bien de un trámite administrativo para garantizar la propia supervivencia. El traidor no rompe la baraja, simplemente cambia de mesa con las cartas marcadas. A fuer de ser francos, el cargo no se defiende con principios, sino con ejercicios gimnásticos de flexibilidad: hoy se jura lealtad al líder y mañana se le niega tres veces antes del desayuno. A la hora del almuerzo, el traicionado ya será un cadáver. Quien probó el dulce vértigo de apuñalar, casi siempre repite.

La psicología del traidor es de libro: autoestima inflada como un globo aerostático, pavor crónico a la irrelevancia y un talento innato para disfrazar la cobardía de pragmatismo. Su lema podría tatuarse en el brazo: “Nunca es personal, solo negocio”. Con semejante coartada, se vende al mejor postor, convencido de que la historia siempre perdona al ganador.

Lo más irónico es que el traidor jamás se reconoce en el espejo. Prefiere considerarse un estratega, un iluminado llamado a empresas mayores. Su cinismo es tan grueso que podría usarse de escudo. Al final, no hay puñalada que no se justifique con un discurso de ocasión, con unas letras grandilocuentes trufadas de citas. Mejor negociar la dignidad que perder el sillón. El traidor cambia de principios con idéntica ligereza con que elige la corbata.

El desleal político no nace; se fabrica con ambición y una cuantiosa dosis de oportunismo. Para el que traiciona, la lealtad se queda en un gesto ornamental, en ética de malabares.