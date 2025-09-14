–¿Pero qué te pasa, Richi?

–Nun sé. Nun tengo fuerces ni pa quexame.

–¡Menudu caretu, chaval! Vaya resacón.

–Setiembre, tío. Siempre me pasa igual.

–Ye malo d’arrancar, eh.

–¡Buo! Ye como enero pero sin cava ni uves: tráfico, curro, factures…

–Na. Lo que tienes que facer ye siguir el to reló biolóxicu chinu.

–¿El qué, ho?

–Cada órganu ye como una autovía: tien les sos hores punta.

–¿Que qué, ho?

–Escucha’l to cuerpu, Richi. Y aprovecha los tos picos, tío.

–¿Pero qué picos, Bonifacio?

–Los tos picos d’energía. Cada órganu tien unes hores de máxima energía.

–¿Quién lo dijo?

–La medicina tradicional china. Si faes la actividá adecuada nesi momentu, ¡tienes salú, energía y bon humor!

–Sí, ho.

–Setiembre ye’l mes del renacer interior.

–Pos yo renací… pero cansáu.

–Sincroniza col to reló biolóxicu chinu, Richi.

–El míu va ser falsu. Si ye de los chinos…

–Nun digas pijadas. ¿Nun notes qu’ente les 3 y les 5 de la mañana tienes los pulmones a tope?

–Nun sé, yo despierto de golpe y póngome a toser como si tragara confeti.

–¿Y a les seis de la mañana, el intestino gruesu nun te manda mensajes secretos?

–Sí, ho: "Nunca más kebab de madrugada".

–Tienes que sincronizate col to reló, faeme casu.

–Na. El mi reló ye de cucu.

–¿Qué dices?

–A cada hora sale’l cucu y grita: ¡Otra ronda!

–Calla, ho. ¿Qué hora ye?

–Les 8, deben ser. ¿Vamos tomar daqué?

–Non, home. Ahora el chi tan centrau nel pericardio.

–¿El qué, ho?

–Protégete’l corazón, nun se pué andar chumando.

–Tas guapu, Bonifacio. ¿Y de nueche vienes a la verbena?

–Qué va. De nueche tengo’l chi recorriendo la visícula biliar.

–¿El chi, eh?

–Sí, la energía vital..

–Jobar, menuda empaná.

–El chi ta en tou: nel aire, nos árboles, nel té verde…

–¿Y vien con piles incluíes o se venden aparte?

–Déjate de pijadas, Richi y fai casu a los chinos.

–Lo que me faltaba.

–Tienes que sincronizate colos ritmos naturales del to cuerpu.

–Yo intentolo.

–¿Entós?

–Lo difícil ye sincronizar el mi cuerpu cola folixa que nos queda y tolos programes de festejos.

www.maxirodriguez.net